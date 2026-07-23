Altın alıp satan yatırımcıya kritik uyarı: ‘Ölüm kesişimi’ başlayabilir

Altın ve gümüş fiyatları, haftalardır devam eden aralıksız satışların ardından yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Ancak dev finans kuruluşları bu hareketin kalıcı bir ralliye dönüşeceği konusunda son derece temkinli. Piyasada neşeden çok endişe hâkim çünkü altının teknik grafiğinde beliren “Ölüm Kesişimi” (Death Cross) sinyali, yatırımcıların karşısına çok daha derin bir düzeltme riskini çıkarıyor.