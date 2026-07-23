Altın ve gümüş fiyatları, haftalardır devam eden aralıksız satışların ardından yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Ancak dev finans kuruluşları bu hareketin kalıcı bir ralliye dönüşeceği konusunda son derece temkinli. Piyasada neşeden çok endişe hâkim çünkü altının teknik grafiğinde beliren “Ölüm Kesişimi” (Death Cross) sinyali, yatırımcıların karşısına çok daha derin bir düzeltme riskini çıkarıyor.
Altın alıp satan yatırımcıya kritik uyarı: ‘Ölüm kesişimi’ başlayabilir
Değerli metaller sert kayıpların ardından yeniden yeşillendi ancak piyasaya sevinç değil, derin bir endişe hâkim! Dev bankalar yükselişe temkinli yaklaşırken, altında beliren ve sert düşüşlerin habercisi sayılan o kritik teknik sinyal alarm veriyor. Altın ve gümüşte yükseliş bir tuzak mı?Kaynak: Haber Merkezi
BANK OF AMERICA UYARDI: DÜZELTME DERİNLEŞEBİLİR
Piyasadaki iyimser havaya en sert fren Bank of America’dan geldi. İkinci çeyrekte son 13 yılın en kötü performansını sergileyen altın için teknik analiz tarafında kritik bir kırılma yaşandığına dikkat çekildi.
Grafiklerde oluşan ve kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli ortalamayı aşağı yönlü kesmesiyle meydana gelen "ölüm kesişimi", teknik analizde ayı piyasasının ve sert satış baskısının devam edeceğine işaret ediyor. Dev bankaya göre, son dönemde görülen fiyat artışları yatırımcıda bir trend dönüşü algısı yaratsa da bu durum yanıltıcı olabilir.
ZİRVEDEN ÇOK UZAKTALAR: YÜKSELİŞİN NEDENİ SADECE "DİPTEN ALIM"
Her ne kadar spot altın 4.119,04 dolara, gümüş ise haftalık %6,3’lük sıçramayla 59,47 dolara yükselmiş olsa da her iki metal de Ocak ayındaki tarihi rekorlarının (altında 5.589,38 $, gümüşte 121,67 $) hâlâ çok gerisinde.
ING emtia uzmanları Warren Patterson ve Ewa Manthey, piyasadaki bu toparlanmanın temel dinamiklerdeki bir iyileşmeden değil, sadece sert düşüşü fırsat bilen tepki alımlarından (dipten alım) kaynaklandığını vurguluyor. Ortadoğu’daki jeopolitik riskler ve zayıflayan ABD verileri fiyatları desteklese de yükselişin kalıcılığı hâlâ enerji piyasaları ile Fed’in adımlarına bağlı.
DEV BANKALAR BEKLEMEDE: "ACELE ETMEYİN"
Gümüş tarafında da uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor:
UBS uyardı: İsviçreli banka, gümüşte daha önce 55 dolar olarak açıkladığı cazip alım seviyesini 48-50 dolar bandına çekti. Banka stratejisti Dominic Schnider; yüksek faiz, güçlü dolar ve küresel gerilimlerin kısa vadeli iştahı baskılayacağını belirterek yeni pozisyon açmak isteyenlere geri çekilmeleri bekleme tavsiyesinde bulundu.
Madencilerden karşı görüş: Finans dünyasının bu temkinli duruşuna karşın madencilik sektörü daha iyimser. Hycroft Mining CEO’su Diane Garrett, yaşananları "sağlıklı bir düzeltme" olarak yorumluyor. Merkez bankalarının 17 aydır kesintisiz altın topladığını belirten Garrett; gümüşün yapay zekâ, veri merkezleri ve süper bilgisayarlardaki sanayi kullanımının uzun vadeli gücünü koruduğunu savunuyor.