İç ve dış piyasalarda yaşanan sıcak gelişmeler, altın ve döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın son gününde yatırımcılar ve altın bozdurmayı düşünen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026)
Küresel ve iç piyasalardaki hareketlilik sürerken vatandaşlar 2 Ağustos Pazar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Dün 5 ayın ardından ilk kez yukarı yönlü ivme yakalayan ons altına karşın, gram altın dünden bugüne yüzde 1,34 değer kaybetti. İşte 2 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarıCemile Kurel
2 Ağustos 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde piyasalarda çifte yönlü bir seyir hakim:
Ons Altında 5 Ay Sonra İlk
Küresel piyasaların gözdesi ons altın, dün itibarıyla 5 ayın ardından ilk kez yukarı yönlü güçlü bir ivme yakalayarak yatırımcısını heyecanlandırdı.
Gram Altında Değer Kaybı
Ons altındaki pozitif hareketliliğe rağmen, gram altın fiyatı dünden bugüne - yüzde 1,34 oranında değer kaybı yaşayarak geriledi.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.175,37 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.093,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.187,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.188,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.042,61 dolar
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