Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026)

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026)

Küresel ve iç piyasalardaki hareketlilik sürerken vatandaşlar 2 Ağustos Pazar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Dün 5 ayın ardından ilk kez yukarı yönlü ivme yakalayan ons altına karşın, gram altın dünden bugüne yüzde 1,34 değer kaybetti. İşte 2 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 1

İç ve dış piyasalarda yaşanan sıcak gelişmeler, altın ve döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın son gününde yatırımcılar ve altın bozdurmayı düşünen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 2

2 Ağustos 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde piyasalarda çifte yönlü bir seyir hakim:

Ons Altında 5 Ay Sonra İlk

Küresel piyasaların gözdesi ons altın, dün itibarıyla 5 ayın ardından ilk kez yukarı yönlü güçlü bir ivme yakalayarak yatırımcısını heyecanlandırdı.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 3

Gram Altında Değer Kaybı

Ons altındaki pozitif hareketliliğe rağmen, gram altın fiyatı dünden bugüne - yüzde 1,34 oranında değer kaybı yaşayarak geriledi.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.175,37 TL

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.093,00 TL

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.187,00 TL

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.188,00 TL

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026) - Resim: 10

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.042,61 dolar

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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