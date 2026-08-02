Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Ağustos 2026)

İç ve dış piyasalarda yaşanan sıcak gelişmeler, altın ve döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın son gününde yatırımcılar ve altın bozdurmayı düşünen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.