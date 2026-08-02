Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğünde çıkan tartışma kanlı bitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 3 kişi yaralandı.
Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda oyun havası nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, düğün yarıda sona erdi.Kaynak: İHA
Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.
Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırırken, yaralılar özel araçlarla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olayın ardından düğün sona erdirilirken, polis ekipleri kavganın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.