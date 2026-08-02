Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırırken, yaralılar özel araçlarla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.