Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda oyun havası nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, düğün yarıda sona erdi.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğünde çıkan tartışma kanlı bitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, 3 kişi yaralandı.

1 5
Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

2 5
Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırırken, yaralılar özel araçlarla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

3 5
Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Yaşanan olayın ardından düğün sona erdirilirken, polis ekipleri kavganın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

4 5
Düğünde oyun havası kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 5
5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro