Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu: Asıl problem...

Sarı-lacivertli ekibin bu sezondaki yüksek hedeflerine ulaşabilmesinin öncelikle hücum hattına bağlı olduğunu vurgulayan yazar; Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca ve Vedat Muriqi gibi isimlerin üst düzey performans sergilemesi gerektiğini dile getirdi. Asensio ve Talisca’nın geçen dönem olumlu bir tablo çizdiğini kaydeden Çakar, Vedat’ın ise henüz süre almaya başlamadığına dikkat çekti.