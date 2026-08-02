Ahmet Çakar’ın yeni sezon öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genel durumunu mercek altına aldığını belirten haberde, deneyimli yazarın özellikle sarı-lacivertli formayı giyen Kerem Aktürkoğlu’na yönelik değerlendirmelerini gündeme taşındı.
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu: Asıl problem...
Ahmet Çakar, Süper Lig devlerinin son durumunu değerlendirdi. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun performansını mercek altına alan Çakar, Galatasaray'daki transfer sessizliğini yorumladı.Kaynak: Diğer
" PROBLEM AKTÜRKOĞLU"
Fenerbahçe’nin Gornik ile oynadığı ilk müsabakada başarılı bir performans sergilediğini belirten Ahmet Çakar, mücadelenin 1-0 sonuçlanmasına rağmen harcanan fırsatlar göz önüne alındığında sahaya yansıyanın skordan çok daha fazlası olduğunu söyledi.
Buna karşın ikinci maçtaki Fenerbahçe tablosunun olumlu bir izlenim bırakmadığını ifade eden Çakar, tur atlanmış olsa da riskli bir sürecin geride kaldığını aktardı.
Sarı-lacivertli ekibin bu sezondaki yüksek hedeflerine ulaşabilmesinin öncelikle hücum hattına bağlı olduğunu vurgulayan yazar; Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca ve Vedat Muriqi gibi isimlerin üst düzey performans sergilemesi gerektiğini dile getirdi. Asensio ve Talisca’nın geçen dönem olumlu bir tablo çizdiğini kaydeden Çakar, Vedat’ın ise henüz süre almaya başlamadığına dikkat çekti.
Süreçteki ana sıkıntının Kerem noktasında kilitlendiğini belirten Ahmet Çakar; sağ kanatta Greenwood, sol kanatta ise Kerem üzerine kurulu bir düzenin söz konusu olduğunu ifade etti.
Geçen bir yıllık süreçte Kerem’in Fenerbahçe’deki grafik seviyesinin oldukça düşük seyrettiğini söyleyen Çakar, oyuncunun ağları havalandırmayı başarsa da bir türlü beklenen performans düzeyine ulaşamadığını aktardı.
Üstelik bu durumun nedeninin de netleşmediğini dile getiren deneyimli yazar, Kerem’in düzgün bir yaşama sahip ve disiplinli bir sporcu olduğuna şüphe duymadığını belirtirken; aşırı duygusal yapısı ile birtakım psikolojik etkenlerin gelişiminin önüne geçiyor olabileceğini sözlerine ekledi.
"BOŞVERMİŞLİK HAVASI HAKİM"
Galatasaray’daki mevcut sessizliğin keşke futbol dinamikleri açısından doğru kurgulanmış bir stratejinin parçası olmasını temenni ettiğini dile getiren Ahmet Çakar; bu durumla sabırla beklenip nokta atışı transferlerin yapılmasının hedeflenmiş olmasını umduğunu söyledi.
Ancak mevcut tablonun ardında farklı sebeplerin yatıyor gibi göründüğünü ifade eden Çakar, dışarıdan bakıldığında kulübe belirgin bir kabullenmişlik ve ilgisizlik havasının egemen olduğunun hissedildiğini belirtti.
Eğer durumun futbol dinamikleriyle bir ilgisi bulunmuyorsa Galatasaray’a bir cismin yaklaştığı haberinin mi alındığını soran Ahmet Çakar; ya da geçmiş yıllarda 'isminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar' desteğiyle sağlanan finansal kaynağın kesilip kesilmediğini sorguladığını söyledi.
Galatasaray’da yıllardır süregelen flu bir tablonun egemen olduğunu ifade eden Çakar, durumun ne getireceğini bekleyip göreceklerini belirtti.