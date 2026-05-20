Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus liderin Pekin ziyareti kapsamında bir araya geldi. Putin’in Çin’e gerçekleştirdiği 25. ziyaret olarak kayıtlara geçen temaslarda, iki ülke 2001 tarihli “Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”nın süresini uzatma kararı aldı. Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşti. Putin ayrıca, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin son 25 yılda 30 kat artarak 200 milyar doları geçtiğini açıkladı.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI TEMAS

Xinhua’nın aktardığına göre, iki günlük ziyaret için dün gece Pekin’e ulaşan Putin için sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından iki lider, Büyük Halk Salonu’nda önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

“İMZALAR ATILDI”

Görüşmelerde taraflar, 2001 yılında imzalanan “Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”nın süresinin uzatılması konusunda mutabakata vardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin temaslarının ardından yapılan görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki uzun vadeli dostluk ve kapsamlı stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası ortamın hızlı değişimlerden geçtiğine ve uluslararası ilişkilerde güçlünün haklı olduğu bir “orman kanunu” anlayışına dönüş riski bulunduğuna dikkat çeken Şi, bu süreçte anlaşmanın ileri görüşlülüğünün ve güncel öneminin daha da belirgin hale geldiğini ifade etti.

Şi, Çin’in anlaşmanın uzatılmasını desteklediğini belirterek, ilkelerin korunması ve iki ülke arasında karşılıklı desteğe dayalı stratejik eşgüdümün geliştirilmesi için Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.