AKOM saat vererek uyardı: İstanbullular dikkat; çok sert geliyor
AKOM, İstanbul için saat vererek, gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Dilek Taşdemir
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM bugün (20 Mayıs Çarşamba) İstanbul'daki hava sıcaklıklarının da gün içerisinde değişeceğini belirterek, sabah 17 santigrat derece, öğle 21 santigrat derece, akşam 16 santigrat derece, gece ise 14 santigrat derece olacağını ifade etti.
AKOM verilerine göre İstanbul'da sağanak yağış perşembe günü de (21.05.2026) devam edecek.
İstanbul'da yağmurlu havanın cuma günü de (22.05.2026) devam etmesi bekleniyor.
AKOM verilerine göre İstanbul'da Cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.