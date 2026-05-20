Orta Doğu’daki askeri ve jeopolitik gerilim, küresel finans piyasalarını adeta bir tahterevalliye çevirdi. Haftanın ilk gününe satıcılı ve düşüş eğilimli başlayan altın ve gümüş fiyatları, öğleden sonra Brent petrol fiyatlarında yaşanan ani kırılmayla birlikte yönünü yukarı dikti.
İslam Memiş gram altının 10 bin TL'ye geleceği tarihi canlı yayında açıkladı
Ünlü finans analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında altın fiyatları hakkında ve mevcut piyasaların yönüyle ilgili açıklamalarda bulundu. İslam Memiş 'gram altın için 10 bin lira olacak' dedi tarih verdi. İşte ayrıntılar...Derleyen: Züleyha Öncü
Piyasada yaşanan bu baş döndürücü trafiği Haber Global canlı yayınında özetleyen İslam Memiş, emtia piyasalarında perde arkasında dönen büyük oyunu anlattı.
Petrol Düştü, Altın Dip Seviyesinden 100 Dolar Fırladı
Günün ilk saatlerinde Brent petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle altın ve gümüşün baskılandığını, ancak öğleden sonra ibrenin tamamen tersine döndüğünü ifade eden İslam Memiş, şu çarpıcı rakamları paylaştı:
"Sabah saatlerinde altın ve gümüş satıcılıydı çünkü petrol fiyatları yüksekti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesinin altına sarkarak yüzde 2 değer kaybetti.
Petrol gerileyince, altın ve gümüş tarafında hızlı yükselişler başladı. Sabah 4480 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, petroldeki düşüşle birlikte hızlıca toparlanarak 4575 dolar seviyesine çıktı. Dip seviyesinden yaklaşık 100 dolarlık bir artış yaşandı. Gram altın da ons altını takip ederek hızlıca 6610 TL seviyesine yerleşti ve gün içinde 50 liralık bir artış kaydetti."
"Petrol ile Altın Arasında Net Bir Ters Korelasyon Var"
Piyasalarda net bir yön kırılımı olmadığını ve belirsizliğin sürdüğünü belirten Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe altın fiyatları geriliyor, petrol fiyatları geriledikçe altın fiyatları yükseliyor. Bu ters korelasyon trendi Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak aynen devam edecek.
Gümüş tarafındaki yükseliş ise altına kıyasla daha fazla. Gümüşün onsu yüzde 2.33 artışla 78 dolar seviyesine gelirken, gümüşün gramı da yüzde 2 yükselişle 113,5 lira seviyesine kadar tırmandı" diyerek piyasanın nabzını tuttu.
Düğün Yapacaklar Dikkat: "İşçilik Fiyatlarına Hava Parası Geldi"
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun açıldığını hatırlatan ve "Altın alalım mı, bekleyelim mi?" diye soran vatandaşlara seslenen İslam Memiş, fiziki altındaki gizli tehlikeye, yani "işçilik maliyetlerine" dikkat çekti:
"Mart ayında yoğun talep nedeniyle fiziki altında 12.500 dolar civarında işçilikler vardı, yani piyasada resmen altın kalmadığı için hava parası ödeniyordu. Geçen hafta ise tam tersi oldu, dünyada en ucuz altın bizdeydi ve işçilik farkları eksi 250 dolara kadar geriledi.
Ancak bugün o işçilikler tekrar yükseldi. Altın alacaklar normal fiyatın dışındaki bu işçilik maliyetlerine çok dikkat etmeli. Yoksa yüksek maliyetle alım yaparlar. Ancak Orta Doğu'daki bu savaş süreci devam ettikçe, altın tarafındaki her baskılanmayı ve geri çekilmeyi kesin bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz."
"Dananın Kuyruğu Kopacak: Temmuz-Ağustos'ta 8 Bin, Yıl Sonunda 10 Bin TL!"
Piyasalarda yaşanan baskılanma sürecinin kalıcı olmadığını ve küresel merkez bankalarının harıl harıl fiziki altın topladığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, uzun vadeli öngörüsünü ise şu sözlerle yineledi:
"Şu anda piyasalarda bir istikrar yok ve bu durum riskleri beraberinde getiriyor. Aslında bir noktada emtia tarafında dananın kuyruğu kopacak. Şu an karşımızda savaşın maliyetini bir noktada sistemden çıkaran bir yapı var. Tabiri caizse Amerika ve İsrail'in dipten mal topladığı, Çin’in ve diğer Merkez Bankalarının alımlarını hızla sürdürdüğü bir süreçten geçiyoruz.
Yılbaşındaki öngörümüz arkasındayız: Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında 8.000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın göreceğiz. Yıl sonunda ise gram altında hedefimiz net olarak 10.000 TL seviyesidir."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.