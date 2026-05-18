Beyaz Saray, Donald Trump’ın Çin ziyareti kapsamında, Şi Cinping ile gerçekleştirilen görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli mutabakatlara varıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 2017’den bu yana bir ABD başkanının Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirecek yeni mekanizmaların kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

TİCARET VE YATIRIM KURULLARI KURULACAK

Beyaz Saray açıklamasına göre taraflar, ABD-Çin Ticaret Kurulu ile ABD-Çin Yatırım Kurulu’nun oluşturulmasına karar verdi. Ticaret Kurulu’nun hassas olmayan ürünlerde ikili ticareti düzenlemesi, Yatırım Kurulu’nun ise yatırım süreçlerine ilişkin hükümetler arası koordinasyonu sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca Çin’in, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin tedarik zincirine ilişkin ABD’nin endişelerini gidermeye yönelik adımlar atacağı ifade edildi. Çin’in, bu alanlardaki teknoloji ve ekipman satışına yönelik kısıtlamaları da değerlendireceği belirtildi.

BOEİNG VE TARIM ANLAŞMALARI ÖNE ÇIKTI

Mutabakat kapsamında Çin’in, Çinli havayolu şirketleri adına Boeing üretimi 200 uçağın satın alınmasını onayladığı bildirildi. Beyaz Saray, söz konusu anlaşmanın ABD’de yüksek ücretli istihdama katkı sağlayacağını savundu.

Öte yandan Çin’in, 2026-2028 yılları arasında her yıl en az 17 milyar dolarlık Amerikan tarım ürünü satın alma taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Çin’in ABD sığır eti ürünlerine yeniden pazar erişimi sağladığı, kuş gribinden ari olduğu belirlenen eyaletlerden kümes hayvanı ithalatını da yeniden başlattığı kaydedildi.