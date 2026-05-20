Malatya Büyükşehir Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey kaptajında bulanıklık meydana geldiği aktarıldı.

'İÇME SUYU KULLANIMINDA DİKKATLİ OLMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR'

Depremin etkisiyle su kaynaklarında oluşan doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da deprem olduğunu açıklamıştı. Depremin büyüklüğü 5.6 olarak paylaşılmıştı. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilmişti.