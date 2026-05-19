Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Beijing’e geldi.

Çin’e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tiananmen Square’de resmi karşılama töreni düzenlenecek. Törenin ardından Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak, Putin aynı gün ülkesine dönecek.

Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin temaslarından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Putin’in bu ziyareti, görev süresi boyunca Çin’e yaptığı 25. ziyaret olarak kayda geçti. Görüşmelerde özellikle ekonomik işbirliği ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konularının öne çıkması bekleniyor.