İktidarın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeşil alan kalacak sözü verdiği askeri arazilerdeki yapılaşma projelerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Küçükçekmece’de, içinde Türkiye’nin ilk Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin de bulunduğu devasa askeri arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut ve ticaret inşaatına açıldı. Kanal İstanbul projesinin güzergahında yer alan araziye adeta yeni bir ilçe kurulacak.

YEŞİL ALANDAN REZERV YAPI ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Küçükçekmece Halkalı Mahallesi sınırlarında bulunan yaklaşık 2 milyon 552 bin metrekarelik devasa arazi için adım adım imar planları değiştirildi. Söz konusu bölge, 2009 Çevre Düzeni Planı’nda ağırlıklı olarak askeri alan, askeri güvenlik bölgesi ile kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı olarak tanımlanmıştı. Sonraki yıllarda yapılan plan değişiklikleriyle farklı kullanım kararlarına konu olan alana, 2019 yılında kentsel gelişme, turizm ve kıyı tesisleri fonksiyonları eklendi. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde ise alan tamamen rezerv yapı alanı ilan edilerek inşaatın önü açıldı.

9 KATLI BLOKLAR YÜKSELECEK, 28 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Bakanlığın yeni planına göre, yeşil kalması gereken bu dev arazide 891 bin metrekarelik alan konut ve ticaret için ayrıldı. Toplam emsal inşaat alanının 1.39 milyon metrekareyi aşacağı projede nüfusun en fazla 28 bin 736 kişi olacağı öngörülüyor. Plan notlarında, bölgedeki yapı yüksekliklerinin yer yer 9 kata kadar çıktığı belirtiliyor.

İSKİ’DEN HAYATİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, söz konusu plan değişikliğine ilişkin gönderdiği görüş yazısında çok kritik bir uyarıda bulundu. İSKİ, imara açılan bu dev alanda dere yataklarının bulunduğunu ve bu yatakların mutlaka korunması gerektiğini vurgulayarak, bu alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Ancak İSKİ'nin hayati sel ve su baskını uyarılarına rağmen geri adım atılmayarak betonlaşma projesi onaylandı.