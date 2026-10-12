Kanal D’de ikinci sezonuyla ekrana gelmeye başlayan ‘Beyaz’la Joker’, yine gün değişikliğine gitti. Program, artık Cuma akşamları saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Televizyon dünyasının en sevilen yüzlerinden birisi olan Beyazıt Öztürk’ün kendine özgü üslûbu ve yüksek enerjisiyle yayınlanan yapım, 4 Ocak Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna start vermişti. Daha sonra Salı’ya çekilen program, yeni sezonda Perşembe günleri ekranlara geliyordu. Her ne kadar gün değişikliğine gidilse de istenilen reytingi alamayan ‘Beyaz’la Joker’, bir kez daha gün değiştirdi. 3 milyon TL büyük ödüllü program, artık Cuma akşamları izleyicisiyle buluşacak.

Gün değişiklikleri pek hayra alamet değildir. Ben, bu kadar gün değiştiren bir yapım görmedim. Bir daha başka güne çekilir mi? Yoksa, bir süre daha devam edip final mi yapar? Orasını zaman gösterecek.

Emel Akbulut ekranlara geri döndü

Ressam kimliğinin yanı sıra sunuculuğuyla da adından söz ettiren Emel Akbulut, ‘Emelce Hayat ve Sanat’ programıyla yeniden ekranlara geri döndü.

Sanatçının hazırlayıp sunduğu program, sanat dünyasının farklı disiplinlerinden isimleri ve yaşam öykülerini her Cuma saat 16.30’da Kanal 3’te izleyicisiyle buluşturuyor. Konukların sanat yolculuklarının, deneyimlerinin ve üretim süreçlerinin ele alındığı programda, ‘Emelce Resim Zamanı’ bölümünde konuklar kısa sürede kendi resimlerini yaparken ‘Hızlandırılmış Sorular’ bölümünde ise, sanat dünyasına dair keyifli ve tempolu bir sohbet gerçekleştiriliyor.

Farklı bölümleriyle klasik söyleşi formatından ayrılan ‘Emelce Hayat ve Sanat’, sanatın farklı alanlarını samimi bir anlatımla ekrana taşımayı hedefliyor.

‘Doğaçlama’ yeni sezona başlıyor

Müziğin doğallığını, samimiyetini ve usta dokunuşlarını ekranlara taşıyan ‘Ümit Yılmaz ile Doğaçlama’, TRT Müzik’te ikinci sezonuyla bu akşam (12 Ekim) saat 20.00’de izleyicisiyle buluşuyor.

Sazıyla, virtüözlüğüyle ve özgün yorumlarıyla tanınan Ümit Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen ‘Doğaçlama’, yine her bölümde sürpriz konukları, keyifli düetleri ve anlık müzikal sohbetleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Hiçbir kalıba sığmayan, tamamen o anın hissiyle ve doğallığıyla şekillenen performanslar, yeni sezonda da ekran başındakileri derin bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

İlk bölümde Ümit Yılmaz kendisine program sezonu boyunca eşlik edecek ‘Ümit Yılmaz Ensemble’ ekibiyle keyifli bir müzik dinletisi sunacak. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın fotoğraf çalışmaları, doğaçlama performanslara eşlik ederek sahnedeki müzikal anlatıyı görsel bir katmanla derinleştirecek. İbrahim Kalın’ın objektifinden yansıyan kareler, anın ruhunu destekleyen bir arka plan oluşturarak müzikle görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuracak.