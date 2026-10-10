Türk televizyonlarının ilgiyle izlenen ekran yüzü Cansu Canan’ın yeni adresi belli oldu. Sevilen sunucu, gündemden yaşama, sağlıktan insan hikâyelerine uzanan zengin içeriğiyle ‘Cansu Canan ile Bugün’ü Star TV ekranlarına taşıyor.

Geniş bir konu yelpazesine sahip olan ‘Cansu Canan ile Bugün’, sağlıktan yaşama, toplumsal konulardan insan hikâyelerine ve güne dair merak edilen tüm sıcak gelişmelere, hayatın tam merkezindeki başlıkları masaya yatıracak. Program, izleyicileri yalnızca gündemden haberdar etmekle kalmayıp günlük hayatı kolaylaştıran pratik bilgilerle de sabah kuşağına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Cansu Canan’ın entelektüel birikimi ve sunumuyla ekrana taşınacak yapımda, alanında uzman isimler ağırlanacak. Konukların bilgi, birikim ve deneyimleriyle zenginleşecek canlı yayınlar, izleyicilere toplumsal ve güncel gelişmeleri farklı pencerelerden değerlendirme fırsatı sunacak.

Dinamik içeriğiyle dikkat çekecek olan ‘Cansu Canan ile Bugün’, 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah saat 08.30’da canlı yayınla izleyici karşısına çıkacak.

‘Benimle Kal’ albümünün plağı çıktı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Çelik’in 1995’te yayınlanan ve müzik kariyerinin unutulmaz çalışmalarından biri olan ‘Benimle Kal’ albümü, plak formatında yeniden hayat buldu.

‘Benimle Kal’, 90’ların pop müziğini şekillendiren güçlü albümler arasında kendine özel bir yer edinirken bugün de dinleyiciler için aynı heyecanı taşıyor. Albümde ‘Nazına Ölüyorum’, ‘Benimle Kal’, ‘Sevemem’, ‘Hercai’, ‘Sevdalı Çiçek’, ‘Kanım Kaynadı’, ‘Afedersin’, ‘Yapmazsın’, ‘Dilberim’ ve ‘Atam’ olmak üzere toplam 10 şarkı yer alıyor. Seneler boyunca farklı nesillerin dillerinden düşmeyen şarkılar, şimdi plağın kendine özgü dinleme deneyimiyle ayrı bir tat taşıyor.

Çelik hayranları ve plak koleksiyonerleri için hazırlanan çalışma, 90’lardan bugüne uzanan bir müzik hikâyesini fiziksel olarak yaşatıyor.

Beyoğlu’nda ‘Tiyatro Bayramı’ var

Muammer Karaca Tiyatrosu, İBB Miras tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından İBB Kültür tarafından hazırlanan programlarla 14 yıl sonra yeniden seyircisiyle buluştu.

Mekânın açılışına özel düzenlenen ‘Muammer Karaca Tiyatro Bayramı’, Ekim ayı sonuna kadar 35 tiyatro oyunu, 31 söyleşi, 17 konser, 10 atölye ve 4 performanstan oluşan toplam 97 etkinlikle Beyoğlu’nun kültür-sanat hayatına renk katacak.

300 kişilik tiyatro salonu, Tiyatroevi ve çok amaçlı kültür mekânıyla kent hayatının yaşayan bir parçası olacak şekilde tasarlanan Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Boğazı manzarasına açılan sahnesiyle provalara da imkân sunuyor. Geçmişte olduğu gibi yeni döneminde de özel tiyatrolara açık olacak mekân; bağımsız tiyatroların üretimlerini destekleyen, oyun ve performansların yanı sıra atölye, buluşma, konser ve özel etkinliklere ev sahipliği yapan çok yönlü bir kültür platformu olarak şehrin sahne sanatları yaşamına katkı sunacak.