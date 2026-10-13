atv’de yeni sezona büyük umutlarla başlayan ‘Abi’ (Aile Bir İmtihandır) dizisi, istenilen reytingleri alamayınca ekranlara erkenden veda etti.

Geçen sezon başrollerini Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu’nun paylaştığı dizi, yakaladığı başarıyla ikinci sezon onayını almıştı. Afra Saraçoğlu’nun diziden ayrılmasıyla yerine Bergüzar Korel geldi. 9 Haziran’da yayınlanan 18. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ikinci sezonunda Kenan İmizarlıoğlu’na Bergüzar Korel eşlik etmişti. İkiliyi yıllar sonra bir araya getiren yapım, beklentilerin çok altında kaldı ve final kaçınılmaz oldu. ‘Abi’, 23. bölümüyle ekran hayatını sonlandırdı. Uzun zaman sonra Kenan İmirzalıoğlu’nu ekranda izlemek güzeldi. Kısa da olsa Bergüzar Koral ile yeniden seyretmek sezonun en unutulmaz anlarındandı. Afra Saraçoğlu’nu da Kenan İmirzalıoğlu ile aynı dizide birlikte izlemenin keyfine vardık.

Geçtiğimiz sezona özellikle kendi gününe damga vuran bir dizinin yeni dönemin başlarında vedası kötü olsa da bu haliyle ‘Abi’, inişli çıkışlı reytingiyle Türk Televizyon Tarihi’nde 23 bölümlük ekran maratonuyla iz bıraktı.

‘Zengin Mutfağı’ seyirciyle buluşuyor

Vasıf Öngören’in kaleme aldığı ‘Zengin Mutfağı’, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi olarak bilinen 15-16 Haziran 1970 olaylarını zengin bir ailenin köşkündeki mutfak üzerinden anlatıyor.

Kendini yalnızca hizmet etmeye adamış köşk çalışanları, dışarıda yaşananlar mutfağın kapısına dayandıkça olup bitenlere kayıtsız kalamıyor. Yönetmenliğini Şener Şen ile Doğu Yaşar Akal’ın üstlendiği oyunda Şener Şen, yıllar önce İstanbul Şehir Tiyatroları’nda canlandırdığı Aşçı Lütfü Usta rolüne geri dönüyor. Şener Şen’e sahnede Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik ediyor.

YSM Yapım (Yeni Sanat Merkezi) imzalı oyun, 15 Ekim’de Alanya Aktüel Açıkhava Sahnesi’nde ve 28 Ekim’de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Özgür suların peşinde bir yunus

Çocuk tiyatrosu ‘Guluk! Guluk!’, eğlenceli ve renkli dünyasının arkasında özgürlük üzerine düşündüren bir hikâyeyi sahneye taşıyor.

Özgür okyanuslarda yaşama hayali kuran genç bir yunusun tutsak edilmesiyle başlayan hikâye, izleyicileri denizlerin derinliklerinde dostluk, dayanışma ve özgürlük arayışının peşinden sürüklüyor. Sanem Gençalp’in yazdığı, oynadığı ve yönetmenliğini de yaptığı oyunun kadrosunda ayrıca Berk Kaçar, Eser Deniz Kuş, Sezgi Gülpınar ve İlayda Orkut yer alıyor.

Çocuklara denizlerin renkli dünyasında keyifli bir macera sunan ‘Guluk! Guluk!’, 55 dakikalık sahne performansıyla 4-9 yaş arasındaki çocukları dostluk, hayvan sevgisi ve özgürlük üzerine düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor.