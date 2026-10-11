Dijital platformlarda 28 Eylül-4 Ekim haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Mehmet Ozan Dolunay’ın başrolünde yer aldığı ‘Seni Tanıyorum’, üçüncü haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde yeni suç filmi ‘Unabomber’ zirvenin yeni sahibi oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Neagley’, üçüncü haftasında da liderliği bırakmadı. Film kategorisinde ‘Aşk Hipotezi’, artış trendini sürdürerek yeniden zirveye yerleşti. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun doğaüstü gençlik dizisi ‘Gölge Akademisi’, ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, M3GAN serisinin üçüncü filmi ‘Soulm8te’ zirveyi ele geçirdi. HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Tuzlu Kahve’, artış trendini sürdürerek zirveye yerleşti. Film kategorisinde ‘Wuthering Heights’ liderliğe yükseldi.

Apple TV’nin televizyon kategorisinde ‘Silo’ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Film kategorisinde Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı ‘F1 Filmi’, zirveyi kimseye kaptırmadı.

Cenk Eren’den 30. yıla özel hazırlık

Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran Cenk Eren, profesyonel sanat hayatının 30. yılına özel peş peşe yayınlayacağı yeni şarkılarının ilki olan ‘Zalim’i yayınladı.

Sözleri Aşkım Kapışmak’a ait şarkının müziği Asmin Ata ve Melihcan Ataklar imzası taşıyor. Yaz sezonunu yoğun konser maratonuyla geçiren Cenk Eren, konserlerinden arta kalan boşluklarını stüdyoda değerlendirdi. ‘Zalim’in ardından yayınlanmak üzere 4 şarkısını daha hazırlayan sanatçı, yeni çalışmalarını kısa aralıklarla müzikseverlerle buluşturacak.

Cenk Eren, sahne şovu ve repertuvarıyla 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, 30 yıllık müzik yolculuğunun en özel şarkılarını seslendireceği bu özel konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

‘Bir Arada Yalnız’ filmi vizyona giriyor

Ali Vatansever’in yeni filmi ‘Bir Arada Yalnız’, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri dâhil 5 ödüle layık görüldü.

Filmdeki performanslarıyla Fatih Al, ‘En İyi Erkek Oyuncu’; Onur Gözeten ise, ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu’ ödüllerine layık görüldü. Film-Yön Erden Kıral En İyi Yönetmen Ödülü de Ali Vatansever ve ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’ filminin yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu arasında paylaştırıldı. Film, böylece Adana Altın Koza’dan 5ödülle ayrıldı.

Fatih Al’ın Abdi, Esra Kızıldoğan’ın Reyhan, Onur Gözeten’in İzzet karakterlerine hayat verdiği film, aynı evin içinde birbirinden giderek uzaklaşan 3 kişilik bir ailenin, gerçek ve sanal dünyalar arasında birbirine yeniden ulaşma çabasını merkezine alıyor. Film, 4 Aralık’ta vizyona girecek.