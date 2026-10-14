Haftanın dizisi: Now TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Ömür Usta’, yayına başladığı günden bu yana aldığı reytinglerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve Bülent İnal’ın paylaştığı dizi, geçen hafta tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) reytingini en çok artıran yapım oldu. İzleyici karşısına çıktığı 3. bölümüyle 5’in üzerinde reyting alarak Pazar’ın dengesini değiştiren dizi, oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Can ve arkadaşları, bir lanetin hedefinde

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Maxime Alexandre’nin yaptığı, senaryosunu Şükrü Necati Şahin, Turki Al Alshikh ve Melih Özyılmaz’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün gibi isimlerin yer aldığı korku türündeki ‘Soy’, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 14 bin 161 kişi tarafından izlendi.

CB Medya imzalı film, ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının, kadim bir lanetin hedefi hâline gelmesini anlatıyor.

‘Sarılsam Üşür müsünüz’ sürprizi geldi

Haftanın şarkısı: Cem Adrian, unutulmaz şarkıları kendine has üslubu ve düzenlemeleriyle yeniden yorumladığı ‘Gökyüzümün Yıldızları 2’ albümünün 4. şarkısı ‘Sarılsam Üşür müsünüz’ü Adrianopolis etiketiyle yayınladı.

Yıldırım Türker’in sözlerini, Vedat Sakman’ın müziğini ve Cem Adrian’ın kendine özgü yorumunu bir araya getiren şarkı, geçmişte kalan bir aşkın, yorgunluğun ve karanlıkta sürdürülen bir arayışın izlerini taşıyor.

Kanatlarında Geceyi Taşıyan Kelebek

Haftanın kitabı: Yazar Elif Dal’ın ‘Kanatlarında Geceyi Taşıyan Kelebek’ isimli çocuk kitabı, Bilgi Ağacı Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Diğer kelebekler kadar renkli ve göz alıcı olmayan, ‘Kara Kanat’ adında farklı bir kelebeğin hikâyesini anlatan kitap; dışlanma, arkadaşlık, farklılıkları kabul etme ve içindeki ışığı keşfetme temasını işliyor. ‘Kanatlarında Geceyi Taşıyan Kelebek’, çocukları dostluk, cesaret, kendini sevmek ve farklılıkların aslında birer güç olduğunu keşfedecekleri sıcacık bir yolculuğa davet ediyor.

Yazar, kitabını “Yalnızca bir hikâye değil; yıllar boyunca biriktirdiğim duyguların, çocuklarla yaşadığım deneyimlerin ve kalbimde büyüttüğüm bir hayalin satırlara dökülmüş hâli” olarak açıklıyor.