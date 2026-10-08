İzmir'i Cemil Tugay'ın yönetmeyeceğini, AK Partili bir Genel Sekreter tarafından yönetileceğini belirten YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti’nin çöp videosuyla kendisini itibarsızlaştırdığını anlattı. Bu itibarsızlaşmanın, belediyenin AK Partili güçlü bir genel sekreterle yönetileceği, Tugay’ın da 23 Nisan başkanı olarak kukla başkan olacağı anlamına geldiğini savundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cemil Tugay kendi planının bir parçası değil. AK Parti’nin İzmir’i alma planının bir parçası. O sadece tehdit ve şantaja boyun eğmiş. Teklife evet demiş durumda ama İzmir tehdide, şantaja boyun eğmez. AK Parti’nin çöp muamelesi yapmasından ve adeta Pinokyo kuklası gibi davranmasından bunu görüyorsunuz. Kaygısı olan, korkusu olanlar kaçıyorlar, gidiyorlar. O korkağı aldılar ama İzmir’i alamazlar. Güçlü bir genel sekreterle Cemil’i sembolik bir yerde tutup oraya bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Birini İzmir’e genel sekreter yapacaklar ve bu kukla gibi, “Sen karışma.”

Bence ciddi kaynak da aktaracaklar. Sonra da Cemil’le değil, bir AK Partiliyle İzmir’i kazanmaya çalışacaklar. Cemil ise 23 Nisan başkanı gibi kukla, Pinokyo gibi bir kenarda duracak. Cemil bizim için hain, onlar için de kukla yani benim gördüğüm. Bir kukla belediye başkanı. Yoksa dün akşam niye o kadar itibarsızlaştırsınlar? İnsan izliyor; şu kadar haysiyet olsa gidip de Erdoğan’ın rozet takmasına izin vermez.

İzmir tümüyle risk altındaydı. Beş aday vardı. Beş aday arasından birkaç puan önde Cemil Başkan çıktı. Kazanıyor görünüyordu. Diğerlerinde risk vardı. Karşıyaka Belediye Başkanı’ydı. İzmir’in en önemli ilçesi. İzmir’e böyle bir ihanet edeceğini bilsek göstermezdik. Ben aday gösterdiysem, ben gösterdim ama hepsini Parti Meclisi’nde anketlerini göstererek yaptık ama ankette kimse kavun gibi dibini koklayıp hainin kokusunu alamıyorsun. Adam ihanet et

FON SKANDALINDA AKTİF BİR BAKAN VAR

Fon krizinde Meclis’in bir görevi de denetim. İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor. Ama bu işte “false flag” diyorlar. Yalancı bayrak. Fatma Betül Sayan Kaya gibi doğru ama onun üzerinden mesele tartışılsın, bitsin. Çantacılar üzerinden işlem yapanlar ya da Lüksemburg’daki veya çeşitli vergi cennetlerindeki offshore hesaplar üzerinden Türkiye’de yabancı yatırımcıymış gibi işlem yapan “bıyıklı yabancıları” ya da “kirli sakallı yabancıları” tartışmaya açmamak için bazı gerçek hedefler ortaya atılıyor olabilir. Bazı gerçek hedefler ortaya atılıyor olabilir. Bu Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir aktivizm içinde olduğunu gizleyemem. Ama bu tip bilgilerin, sızdırılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden paylaşmak istemiyoruz. Açıkçası doğruluğunu teyit ettiğimiz hiçbir bilgiyi de gizlemiyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya, Ertan Aydın… Bunların hepsini teyitten sonra paylaştık.

"TEYİDİNE UĞRAŞIYORUZ"

Orada hepimizin içi sızladı intihara. Ama tabii bu intiharın da çok iyi araştırılması gerekir. Onu da söylemem gerekir. Şu anda bir aktif bakanın ismiyle ilgili bilgi uzun süredir söyleniyor. Onun teyidine uğraşıyoruz. Teyit ettiğimizde parti sözcümüz onu da paylaşacak. Aynı şekilde 1001 fon yönetim şirketi değil ama bir fon yönetim şirketinin yüzde 33 hisse sahibi olduğu bir yer ve sürekli oynadıkları bir hisse. Bu hisseyi 200 liraya kadar çıkarıp millete çakmışlar. Şimdi 40 liradan alan yok hisseyi.