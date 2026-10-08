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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki seçim etkinliği öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'deki yüksek benzin ve enerji fiyatlarına değinen Trump, İran ile yaşanan askeri gerilime ve bölgesel gelişmelere ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer kapasitesine ve askeri gücüne ilişkin konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu misyonu esasen tamamladık. Ordularını yok ettik. Bu durum çok hızlı şekilde sona erecek" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BİTTİĞİNDE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

Ülkesindeki yüksek benzin fiyatlarına yönelik soruları yanıtlayan ABD Başkanı, yaşanan enerji krizinin geçici olduğunu savundu. Savaşın sona ermesiyle birlikte piyasaların rahatlayacağını vurgulayan Trump, "Bu durum çok hızlı şekilde sona erdiğinde petrol fiyatları da hızla düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ADIMINA DESTEK

Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın mutabık kalarak askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan’a konuşlandırılması kararına ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Türkiye ve Pakistan, Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan’a askeri güç gönderme konusunda anlaştılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Trump, "Bu ülkeler, Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar ve bence bu harika bir şey" yanıtını verdi.