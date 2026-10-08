İngiltere Premier Lig ekipleri, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'yı yakın markaja almaya devam ediyor.
Cimbom'un yıldızına Premier Lig kancası: Resmi teklif kapıda
Galatasaray'ın yıldızı, İngiliz kulüplerinin radarlarından düşmüyor. Yaz transfer döneminde devreye giren Newcastle United'ın yanı sıra Everton da 27 yaşındaki yıldız için harekete geçti. İki Premier Lig ekibinin ocak ayında resmi teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla piyasa değerini artıran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde resmi tekliflerin yapılması bekleniyor.
Yaz transfer döneminde Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak isteyen ancak transferi bitiremeyen Newcastle United, ocak ayında yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Öte yandan yarışa sürpriz bir ekip daha katıldı: Everton da Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.
İngiliz kulübünün, menajerler aracılığıyla oyuncunun maliyetini araştırmaya başladığı ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını resmi teklifle çalacağı öğrenildi.
2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen Sara, teknik direktör Okan Buruk'un kadrodaki vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 94 maçta 10 gol ve 17 asistlik performans sergileyen yetenekli futbolcu, bu sezon süre aldığı 7 karşılaşmada ise 2 gol ve 2 asist üretti.
Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, ocak ayındaki transfer döneminde geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.