Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'ndaki penguen nüfusunun 2011'den bu yana 4'te 1'inden fazlasının öldüğü ve adanın "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını kaybettiği bildirildi.
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil
Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'nda yüz binlerce çember sakallı penguenin ölümü, dünyanın en büyük kolonilerinden birini küçülttü. Uzmanlar, kaybın arkasında iklim kaynaklı değişimleri gösteriyor.Kaynak: Diğer
İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'nda yaşayan penguenlerin 2011'den bu yana 4'te 1'inden fazlasının öldüğünü ve adanın "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını yitirdiğini açıkladı.
BAS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antarktika yakınlarındaki volkanik ada Zavodovski'de yaşayan "çember sakallı penguen" popülasyonuna ilişkin karadan ve havadan araştırma gerçekleştirildi.
Araştırmalar sonucunda, 2011'den bu yana Ada'daki çember sakallı penguenlerin 500 bininden fazlasının öldüğü belirlendi.
Bu kayıpların, Ada'daki toplam penguen nüfusunun 4'te 1'inden fazlasına karşılık geldiği sonucuna net olarak ulaşıldı.
Böylece dünyada çember sakallı penguen popülasyonunun en hızlı azaldığı yer haline gelen Ada, "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını da kaybetti.
Araştırmacılar, Güney Okyanusu'ndaki iklim kaynaklı değişimlerin penguenlerin besin kaynaklarını olumsuz etkilediğine işaret etti.
Çalışmanın ayrıntıları "Current Biology" adlı dergide yayımlandı.