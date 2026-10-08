Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil

Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil

Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'nda yüz binlerce çember sakallı penguenin ölümü, dünyanın en büyük kolonilerinden birini küçülttü. Uzmanlar, kaybın arkasında iklim kaynaklı değişimleri gösteriyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 1

Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'ndaki penguen nüfusunun 2011'den bu yana 4'te 1'inden fazlasının öldüğü ve adanın "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını kaybettiği bildirildi.

1 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 2

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'nda yaşayan penguenlerin 2011'den bu yana 4'te 1'inden fazlasının öldüğünü ve adanın "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını yitirdiğini açıkladı.

2 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 3

BAS'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antarktika yakınlarındaki volkanik ada Zavodovski'de yaşayan "çember sakallı penguen" popülasyonuna ilişkin karadan ve havadan araştırma gerçekleştirildi.

3 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 4

Araştırmalar sonucunda, 2011'den bu yana Ada'daki çember sakallı penguenlerin 500 bininden fazlasının öldüğü belirlendi.

4 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 5

Bu kayıpların, Ada'daki toplam penguen nüfusunun 4'te 1'inden fazlasına karşılık geldiği sonucuna net olarak ulaşıldı.

5 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 6

Böylece dünyada çember sakallı penguen popülasyonunun en hızlı azaldığı yer haline gelen Ada, "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını da kaybetti.

6 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 7

Araştırmacılar, Güney Okyanusu'ndaki iklim kaynaklı değişimlerin penguenlerin besin kaynaklarını olumsuz etkilediğine işaret etti.

7 8
Antarktika'nın yerlilerinden kötü haber: Dünyanın en büyük penguen kolonisi artık en büyük değil - Resim: 8

Çalışmanın ayrıntıları "Current Biology" adlı dergide yayımlandı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro