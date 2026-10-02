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Kaynak: AA / DHA / İHA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Artvin'de düzenlenen mitinginde yurttaşlara hitap etti. Son yerel seçimlere değinen Özel, “Yönetimi devreden halkımıza layık olmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Özel, “Biz bu yola çıkarken pusulamızı millete çevirdik. Tehlike sırf belediyeyi kaybetmek değil; Artvin'in doğasını, derelerini, yaylalarını ve dokusunu korumaktır. Çok çile çektik, çok zorluklar gördük ama tüm sıkıntıları sizlerin desteğiyle aştık” dedi.

FON SKANDALINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Tayyip Erdoğan, sizi seviyor mu? Tayyip Bey; fakir sevmez, zengin sever. AYM önünde canına kıyan emeklinin sesini duymaz, fonlarda parası olanları sever ve onları korur” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN DEVLETE EMANET ETTİĞİ PARASINA ÇÖKTÜLER”

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurgunu olan 2,2 milyar TL'yi Hazine’ye iade ettiğine yönelik iddianın yankıları sürerken, konuşmasının devamında fon skandalına değinen Özel, “Vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler” dedi.

Özel'in fon soruşturmasına ilişkin benzer açıklamalarında da mağduriyetlerin giderilmesi ve konunun Meclis'te araştırılması gerektiğini belirtti.

“ARTVİN İÇİN ÖZEL EYLEM PLANI AÇIKLAYACAĞIZ”

Artvin topraklarının yüzde 71'inin madenciliğe açıldığını belirten Özel, tarım alanlarının yok edildiğini söyledi.

İktidar olmaları halinde Artvin için özel eylem planı açıklayacaklarını vurgulayan Özel, kentin önemli sorunlarından birinin de taşımalı eğitim olduğunu ifade etti.

Uzun süreli yolculukların çocukları okuldan kopardığını belirten Özel, uygun olan tüm köylerde köy okullarını yeniden açacaklarını kaydetti.

MERSİN OPERASYONUNA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Özel, Mersin'de üç belediyeye yönelik operasyona da değindi. Mersin'de bu sabah üç belediyeye gerçekleştirilen operasyona işaret eden Özel, kamuoyuna servis edilen görüntülere tepki gösterdi.