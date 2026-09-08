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Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) taşınmaz satışlarına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 7 ilde bulunan bazı taşınmazların, ihalelerde en yüksek teklifleri veren kişi ve şirketlere satışı uygun bulundu.

EN YÜKSEK TEKLİF İZMİR’DEN GELDİ

İzmir’in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran köyündeki bazı taşınmazların bir bütün halinde 45 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ye satışı onaylandı.

Ankara Yenimahalle Karacakaya Mahallesi’ndeki taşınmazların satışı ise 40 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Metehan Taşkoparan’a yapıldı.

Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi’ndeki taşınmazın 15 milyon 200 bin liraya Kazım Balay’a satılması kararlaştırıldı.

15 MİLYON LİRALIK TAŞINMAZ AĞRI’DA

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Lozan Mahallesi’ndeki, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı taşınmazın 15 milyon liraya Selçuk Kahriman’a satılması onaylandı.

Elazığ’ın merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi’ndeki Sümer Holding AŞ’ye ait taşınmaz ise 13 milyon 200 bin lira bedelle Talha Yücel’e satıldı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde satışı da 10 milyon 100 bin lira bedelle Resul Gökçen’e yapıldı.

ANKARA’DA İKİ TAŞINMAZ DAHA SATILDI

Ankara Gölbaşı Karaali Mahallesi’ndeki taşınmazın 1 milyon 570 bin liraya Uğur Ulaş’a, Karaali-İmar Mahallesi’ndeki taşınmazın ise 1 milyon 381 bin liraya Yusuf Kamanlı’ya satılması uygun bulundu.

Amasya merkez Kurşunlu Mahallesi’ndeki TCDD adına kayıtlı taşınmazın 2 milyon 50 bin liraya Mehmet Tanrıseven’e satışı da onaylandı.

KASTAMONU’DAKİ TAŞINMAZ 550 BİN LİRAYA SATILDI

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Kastamonu’nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki taşınmazın ise 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Şahin Sağatcı’ya satılması kararlaştırıldı.