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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz kamunun yüksek karla işlettiği köprülerin 30 yıl boyunca özelleştirilmesine belgelerle tepki gösterdi. Köprülerin 2025 yılında %97 kar oranıyla işletildiğini belirten Yavuzyılmaz, "Bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

AKP’nin özelleştirme maskesini düşürüyoruz!

Bakanlıklar, özelleştirmelere gerekçe olarak;

Köprü ve otoyollar için, gelirlerin az, giderlerin çok, verimliliğin düşük olduğunu iddia ediyor.

O halde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün mali verilerini açıklıyorum.

2025 yılında⬇️

🔴15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde;

Gelir: 87 Milyon 642 Bin Dolar

Gider: 2 Milyon 101 Bin Dolar

Kâr: 85 Milyon 540 Bin Dolar

Kâr oranı: %97

🔴 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde;

Gelir: 102 Milyon 709 Bin Dolar

Gider: 4 Milyon 76 Bin Dolar

Kâr: 98 Milyon 632 Bin Dolar

Kâr oranı: %96

Yani iki Boğaz Köprüsünün yıllık toplam kârı: 184 Milyon 173 Bin Dolar❗️

Kâr oranı ortalaması: %96,75 ❗️

Ulaştırma ve Altyapı Bakanına soruyorum!

Devletin zaten yüzde 96 kâr’la işlettiği Boğaz Köprülerini özelleştirerek, acaba nasıl daha kârlı işlettirmeyi planlıyorsunuz?

Bunu akıl ve mantıkla nasıl izah ediyorsunuz?

Kamunun bu kadar yüksek kârla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir!

Derhal bu özelleştirmeden vazgeçin!

Kaynak: KGM 2024 Otoyollar Bakım, İşletme, Ücret Toplama Maliyetleri Raporu, KGM 2024-2025 Gişe Ücret Resmi Verileri, Resmi Gazete 2024 Yılı Değerleme Oranı İlanı, KGM 2025-2026 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu