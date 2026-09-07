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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan köprü ve otoyol özelleştirme kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri başta olmak üzere birçok otoyolun özelleştirme kapsamına alınmasını eleştiren Ağıralioğlu, “Milletin malı üç beş kişiye değil, milletin kendisine satılsın. Hisseleri halka açılsın, köprüleri millet alsın” dedi.

Özelleştirme kararının ardından dikkat çeken açıklama

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İstanbul’un simge ulaşım yapıları arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte çeşitli otoyolların özelleştirme kapsamına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kararın ardından siyasi partilerden peş peşe değerlendirmeler gelirken, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özelleştirme politikasını sert ifadelerle eleştirdi.

Ağıralioğlu, söz konusu ulaşım yatırımlarının yıllardır vatandaşın vergileriyle finanse edildiğini belirterek, bu varlıkların yeniden özel kesime devredilmesi yerine doğrudan vatandaşın ortak olabileceği bir model önerdi.

“YÜKÜ MİLLET ÇEKTİ, ŞİMDİ SATMAYA MI GELDİNİZ?”

Ağıralioğlu açıklamasında, köprü ve otoyolların inşa ve işletme süreçlerinde kamu kaynaklarının kullanıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca milletin vergisiyle, milletin garantisiyle, milletin cebinden çıkan parayla köprüler, yollar yaptınız. Geçenden para aldınız, geçmeyenin parasını da hazineden ödediniz. Yani yükü millet çekti, borcu millet ödedi, garantiyi millet verdi.”

Bu sözleriyle kamu-özel iş birliği ve garanti ödemeleri üzerinden yürütülen projeleri eleştiren Ağıralioğlu, vatandaşın hem vergi hem de garanti ödemeleriyle bu yatırımların finansmanında önemli rol üstlendiğini savundu.

“HİSSELERİ HALKA AÇIN”

Anahtar Parti lideri, özelleştirme kaçınılmaz görülüyorsa bunun belirli yatırım grupları yerine vatandaşın ortak olabileceği bir modelle yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ağıralioğlu, açıklamasında şu öneriyi paylaştı:

“İlla satacaksanız, milletin malını üç beş kişiye değil, milletin kendisine satın. Hisselerini açın, millet alsın.”

Bu öneriyle köprü ve otoyolların hisse modeliyle halka arz edilmesini savunan Ağıralioğlu, vatandaşların kendi ülkesindeki stratejik altyapı yatırımlarına doğrudan ortak olabileceği bir sistem çağrısında bulundu.

“BU SERVET MİLLETİN OLMALI”

Açıklamasında ekonomik bağımsızlık ve kamu varlıklarının sahipliği konusuna da değinen Ağıralioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu memleketin insanı kendi köprüsüne, kendi yoluna, kendi servetine ortak olsun.”

Anahtar Parti’nin yaklaşımının yalnızca özelleştirmeye karşı çıkmak olmadığını ifade eden Ağıralioğlu, kamu varlıklarının mülkiyetinin doğrudan vatandaşla buluşması gerektiğini savundu.

“MİLLETİN SIRTINDAN YAPILANI VERMEYECEĞİZ”

Ağıralioğlu, açıklamasının sonunda hükümete yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Milletin sırtından yapılanı, milletin elinden alıp birilerine vermenize müsaade etmeyeceğiz. Borç milletin, dert milletin, köprü milletin… Millet satın alsın; hak milletin.”

Bu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, özelleştirme tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararının ardından siyasi partiler, ekonomi çevreleri ve vatandaşlar arasında farklı değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.

Bir kesim özelleştirmenin kamu kaynaklarına gelir sağlayacağını savunurken, diğer kesim stratejik ulaşım altyapısının kamu kontrolünde kalması gerektiğini dile getiriyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun “Köprüleri millet alsın” çağrısı ise, özelleştirme tartışmalarına farklı bir öneri sunarak kamuoyunda dikkat çeken çıkışlardan biri olarak öne çıktı.