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Kaynak: Haber Merkezi

Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



Adıyaman'ın Besni İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Besni çevre yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez'e (40) B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Şenol Sönmez'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olay ilgili soruşturma başlatıldı.