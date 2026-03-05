Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 611 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 10.554 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 24.090 puandan, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,5 azalışla 45.095 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 17.445 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.127 puandan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyon yatırımcıların ana gündem maddesi olmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normale dönebileceğine ilişkin iyimser sinyaller nedeniyle karışık bir görünüm hakim.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın karşılıklı misillemeleri sürerken, beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler ile ABD yetkililerinin Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağına dair olumlu mesajlarına rağmen jeopolitik belirsizlik ve yatırımcıların temkinli yaklaşımı bölge borsalarında satış ağırlıklı bir seyir oluşturuyor.

Orta Doğu'daki çatışma haber akışı yakından izlenirken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının aksamaması için bir dizi önlemin devreye alınacağını belirtti.

Bessent, "İhtiyaç duyulması halinde ABD Donanması'nın, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacağını" aktardı.

Analistler, günün devamında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini, Avro Bölgesi perakende satış verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayılarının yatırımcıların odağında olacağını vurguladı.