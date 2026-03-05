Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,9560 seviyesinden tamamladı.Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 43,9930’dan alıcı bulurken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 gerileyerek 51,1610’dan, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 58,7190’dan satılıyor.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi, küresel enflasyon beklentilerine dair risklerin devam edebileceğini gösteriyor.ABD’de dün beklentileri aşan özel sektör istihdam verileri, ülke ekonomisinin iş gücü yaratma konusunda yapısal sorun yaşamadığını ortaya koyarken, bu durum Fed’in haziran ayı faiz indirimi olasılığını daha da azalttı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed’in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında gerçekleştireceğine yönelik beklentiler güç kazanıyor.

Bu gelişmeler dolar endeksini destekleyerek yüzde 0,3 yükselişle 99,1 seviyesine taşıdı.Jeopolitik cephede Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından izlenirken, ABD basınında yer alan “İran İstihbarat Bakanlığı yetkililerinin saldırıların başlamasından bir gün sonra çatışmayı sona erdirme şartlarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı yollardan iletişime geçtiği” iddiası, İran hükümeti tarafından yalanlandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni adımlar açıklayacağını belirtti.Basra Körfezi’nde petrol sevkiyatının kesintisiz devamını sağlamak amacıyla bir dizi önlemin devreye alınacağını ifade eden Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı için hazır beklediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gerekmesi halinde ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıklamıştı.Analistler, bugün jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satış verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuru sayılarının izleneceğini ifade etti.