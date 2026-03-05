Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen borsada BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 12.843,19 puandan kapattı.

Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre 119,38 puan ve yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,19 yükseldi.

Tüm sektör endeksleri pozitif bölgede işlem görürken, en çok kazandıran yüzde 2,04 ile metal eşya ve makine sektörü oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine dair iyimserlik ve ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi sonrası olumlu bir görünüm sergiliyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri devam ederken, pay piyasalarında beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin olumlu mesajları ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak görmesi küresel risk iştahında toparlanmayı destekliyor.

Öte yandan Avrupa Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, son taslakta "AB menşei" şartının Gümrük Birliği kapsamında ilke olarak Türkiye'yi de kapsaması yönünde yasal zeminin oluşması yurt içi pay piyasalarını olumlu etkiledi.

Diğer yandan akaryakıt fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı artışın önüne geçmek amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.