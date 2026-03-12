Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan Ordu Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Tahıl Pazarı Meydanı’nda bir araya geldi.

Platform adına basın açıklamasını yapan Sol Parti Ordu İl Başkanı Ethem İştar, Ortadoğu’daki çatışmaların bölge halklarına yıkım ve acı getirdiğini belirterek, “Halkların nasıl yaşayacağına Washington’dan, Tel Aviv’den karar verilemez” dedi.

İştar, açıklamasında ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da stratejik enerji hatlarını kontrol altına almak ve bölgedeki siyasi dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istediğini savundu. Ayrıca Türkiye’nin NATO üslerinin İran’a karşı kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin savaşa sürüklenmemesi çağrısında bulundu.

Grup açıklamanın ardından sloganlar atarak meydandan ayrıldı. Katılımcılar, emperyalist müdahalelere karşı halkların birleşik mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Ordu Demokrasi Platformu’nun açıklaması, bölgedeki savaş politikalarına yönelik tepkilerin yerel düzeyde de sürdüğünü gösteriyor.