Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106'sı tutuklu 407 sanıklı davada 4. gün savunmalar alınmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı kişisel bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında "Survivor mı, İBB davası mı!" başlığı altında CHP'nin İBB Davası'nın duruşmalarının TRT’nin bir kanalından canlı yayınlanmasını istemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Altaylı, CHP'nin bu talebi karşısındaki ilk yorumunun “Medya gücü iktidarın elinde. Suçlamalar geniş geniş tüm televizyonlarda yayınlanır. Haftalar sonra sıra İmamoğlu’nun ve diğerlerinin savunmalarına gelince bir iki kanal yayınlar, gerisi suçlamaları tekrar tekrar yayınlamaya devam eder. İş öyle bir hale gelir ki, sanıkların yakınları bile bir süre sonra şüpheye düşmeye başlarlar.” olduğunu hatırlattı.

"YOK ÖYLE BİR DÜNYA"

"İktidara yakın medya ve TRT her şeyi olduğu gibi, hiçbir manipülasyon yapmadan, tarafsız bir bakış açısı ile yayınlayacak! Yok öyle bir dünya." ifadelerini kullanan Fatih Altaylı "Sanıkların savunmaları el bezi kadar bile yer bulmaz." dedi.

"İMAMOĞLU SAVUNMASINI SURVİVOR'DA YAPSA..."

Vatandaşların Survivor’ı kimin kazanacağını ve kimin Masterchef olacağını daha fazla önemsediğini söyleyen Fatih Altaylı'nın "Ekrem İmamoğlu savunmasını Survivor’ın konseyinde yapsa belki izlenir!" yorumu gündem oldu.

Fatih Altaylı'nın yazısındaki beğeni ve yorum yağan ilgili bölüm şöyle:

Doğrusunu isterseniz, ben de Müsavat Dervişoğlu gibi düşünüyorum ve bunu tartışma ilk başladığı, CHP öneriyi ilk ortaya attığı zaman da söyledim.

Bahsettiğim mesele, İBB Davası duruşmalarının TRT’nin bir kanalından canlı yayınlanması.

CHP bu talepte bulunduğu zaman fikrimi açıkladım:

"Medya gücü iktidarın elinde. Suçlamalar geniş geniş tüm televizyonlarda yayınlanır. Haftalar sonra sıra İmamoğlu'nun ve diğerlerinin savunmalarına gelince bir iki kanal yayınlar, gerisi suçlamaları tekrar tekrar yayınlamaya devam eder. İş öyle bir hale gelir ki, sanıkların yakınları bile bir süre sonra şüpheye düşmeye başlarlar."

CHP, duruşmaların yayınlanması talebinde bulunurken şöyle bir zanna kapılıyor.

CHP, duruşmaların yayınlanması talebinde bulunurken şöyle bir zanna kapılıyor.

İktidara yakın medya ve TRT her şeyi olduğu gibi, hiçbir manipülasyon yapmadan, tarafsız bir bakış açısı ile yayınlayacak!

Yok öyle bir dünya.

Suçlamalar çarşaf çarşaf yayınlanır.

Sanıkların savunmaları el bezi kadar bile yer bulmaz.

Siz iktidara yakın medyanın İmamoğlu’nun yapacağı manifesto niteliğinde bir savunmayı milyonlara ulaştırmak için alesta beklediğini mi zannediyorsunuz!

Güldürmeyin beni.

Ayrıca yayınlansa da kim izler bilmiyorum!

Halk TV ve Sözcü izleyicilerinin bile bir kısmı ya izler ya izlemez!

Ne yazık ki bu memlekette Survivor’ı kimin kazanacağı, kimin Masterchef olacağı pek çokları için daha önemli.

Ekrem İmamoğlu savunmasını Survivor’ın konseyinde yapsa belki izlenir!"