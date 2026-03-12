Perşembe günü ekonomik piyasalardaki hareketlilik sürüyor. ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sürerken, Trump tarafından yapılan açıklamalar ise anlık piyasalarda deprem etkisi yaratıyor. Trump’ın Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirttiği açıklamanın ardından petrol piyasasında 119 dolar seviyelerinde sert düşerek 90 doların altına indiği görülmüştü.
Piyasalar alev aldı: Açıklaması deprem etkisi yarattı… Altın, gümüş ve petrolde beklenmedik hareketlilik
Küresel piyasalar Trump’ın "Bu iş bitene kadar ayrılmayacağız" çıkışıyla sarsıldı. Brent petrol 100 dolar sınırına dayanırken, güvenli liman altın satış baskısı altında kaldı. Borsa İstanbul’da ise faiz kararı öncesi kritik bekleyiş sürüyor. KapalıçarşıMercek: Süleyman Çay
Ancak gece saatlerinde Trump’ın yeni açıklamaları piyasaları alevlendirdi. Donald Trump, İran'a yönelik kısa süreli bir askeri müdahale sürecinden geçtiklerini belirterek, "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak” ifadeleri sonrası savaşın halen tamamlanmadığı yorumlarına neden oldu.
Ayrıca Trump’ın petrol fiyatlarının düşeceğini belirterek, "Petrol fiyatları şimdiden düşmeye başladı ve düşmeye devam edecek, ancak bu iş bitene kadar ayrılmayacağız” ifadeleri dikkat çekti. Açıklamasının sonundaki ‘bu iş bitene kadar ayrılmayacağız’ sözü savaşın halen tamamlanmadığını gösteriyor.
Bu açıklamaların piyasaya etkisi ise sert oldu. Brent petrol fiyatı bir anda 99 dolar seviyesine kadar test etti. Anlık olarak petrolün varil fiyatı 98,43 dolarda işlem görüyor.
Petrol dışında döviz tarafında hafif bir yükseliş görüldü. Bitcoin de 69 bin 498 dolar seviyelerine geri çekildi.
Türkiye tarafında ise bugün Borsa için kritik bir gün. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz kararında indirim olmayacağı piyasa anketinde belirtildi. Tahminler ise yüzde 37 seviyesinde sabit tutma yönünde. Borsa'nın ise bugün ne tepki vereceği merak ediliyor. BİST 100, faiz kararı öncesi 13 bin 200 seviyesinde seyrediyor.
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ise merak ediliyor. Perşembe günü Kapalıçarşı altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın
Alış: 7 bin 313 TL
Satış: 7 bin 424 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 980 TL
Satış: 12 bin 120 TL
Yarım altın
Alış: 23 bin 960 TL
Satış: 24 bin 226 TL
Tam altın
Alış: 47 bin 774 TL
Satış: 48 bin 222 TL