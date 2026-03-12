Piyasalar alev aldı: Açıklaması deprem etkisi yarattı… Altın, gümüş ve petrolde beklenmedik hareketlilik

Ancak gece saatlerinde Trump’ın yeni açıklamaları piyasaları alevlendirdi. Donald Trump, İran'a yönelik kısa süreli bir askeri müdahale sürecinden geçtiklerini belirterek, "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak” ifadeleri sonrası savaşın halen tamamlanmadığı yorumlarına neden oldu.