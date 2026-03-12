Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem Öğrencilere müjde: Kantin kartı geliyor... İşte verilecek miktar

Öğrencilere müjde: Kantin kartı geliyor... İşte verilecek miktar

İstanbul Valisi Davut Gül, okula giden çocuklara 2 bin TL tutarında kantin kartı verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen bir iftar programına katıldı.

Programa İstanbul Valisi Gül’ün yanı sıra çok sayıda davetli vatandaş katıldı.

İftar yemeği sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Vali Gül, "Çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz.

2 BİN TL'LİK ÖĞÜN KARTI

Bunun dışında ilk defa bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak.

Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz.

Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
