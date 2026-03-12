Türkiye’deki milyonlarca emekli derin yoksullukla boğuşuyor. Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı bu yılın şubat ayı itibari ile 32 bin 365 lirayken en düşük emekli maaşı ise Meclis’ten geçen yasaya rağmen 20 bin lirada kaldı.

Maaşı yetmeyen milyonlarca emekli çalışmak zorunda kalıyor. TÜİK’in açıkladığı veriler emeklilerin derin yoksulluğunu gözler önüne serdi. Buna göre yaşlı nüfusun iş gücüne katılım oranı 2024’te yüzde 13,1 oldu. Bu oran 2020 yılında yüzde 10 seviyesindeydi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2024 yılında yüzde 21,4 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 6,5 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 2,7 iken 2024 yılında yüzde 2,9 olduğu görüldü.

YAŞLILAR EN ÇOK HANGİ SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR?

TÜİK’in verilerine göre yaşlı nüfusun en çok çalıştığı sektör tarım olsa da çalışma oranının geçmiş yıllara göre düşüş gösterdiği dikkat çekti. 2015 yılında tarımda işgücü olarak bulunan 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 72,8 olurken, 2024’te bu oran yüzde 56,9’e geriledi.

Sanayide bu oran, aynı dönemde yüzde 4,8’den 7,7’ye, inşaatta yüzde 2,1’den 3,4’e çıktı. En dikkat çeken yükseliş hizmetler alanında oldu. 2015’te hizmet sektörlerinde 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 20,4 olurken, 2024’te yüzde 32 oldu.

Öte yandan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9,5 iken, 2025 yılında yüzde 11,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2025 yılında yüzde 44,7'sini erkek nüfus, yüzde 55,3'ünü kadın nüfus oluşturdu.