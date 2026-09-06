24-30 Ağustos haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Mezarlık’, açılışını zirvede gerçekleştirdi. Film kategorisinde sinemalarda 218 bin seyirci tarafından izlenen ‘Kardeşler Araştırma’, platformdaki ikinci haftasında da liderliği bırakmadı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Reacher’, zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, platformun yeni orijinal romantik filmi ‘Son Gün Doğumu’ açılışını zirvede yaptı. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Furious’ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Film kategorisinde ise, Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’lu ‘Öngörü’, ilk haftasında liderliği ele geçirdi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Lanterns’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ‘Dracula: A Love Tale’ platformdaki ilk haftasında liderliğe yerleşti.

İlk kez aynı filmde bir araya geldiler

Argeus Film yapımcılığında hayata geçen psikolojik gerilim türündeki ‘Ahval’ isimli filmin çekimleri hızla devam ederken Metin Uluşal’ın hem kaleme aldığı hem de yönettiği filmin setinde neşe dolu anlar yaşanıyor.

Geçirdiği ağır sağlık sorunlarını geride bırakıp setlere muhteşem bir dönüş yapan Ufuk Özkan, meslektaşı ve kardeşi Umut Özkan ile ilk kez aynı sinema filminde kamera karşısına geçti. Zorlu hastane günlerinde abisinin en büyük destekçisi olan Umut Özkan, bu kez ‘Ahval’ isimli psikolojik gerilim filminde Ufuk Özkan ile aynı seti paylaşıyor.

Öznur Kula Menajerlik aracılığıyla aynı yapımda buluşan ikili, beyazperdede unutulmayacak bir iş birliğine imza atıyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için iki kitap

Müzisyen kimliğinin yanında çevre aktivisti olarak bilenen ve ‘atıksız yaşam’ için çalışmalarını sürdüren Zeliha Sunal, yetişkinlere ve çocuklara yönelik iki kitabıyla yaşanabilir bir gelecek için çağrıda bulunuyor.

Zeliha Sunal, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci üzerine yıllardır yürüttüğü çalışmaları iki kitapta okurlarla buluşturdu. ‘Atığın Ötesi: Daha Az Tüketerek Daha Çok Yaşamak’, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim, yeniden kullanım ve geleceğe bırakılacak dünya üzerine düşünmeye davet ederken çocuk kitabı ‘İpek ve Dönüşüm Takımı: Büyük Dönüşüm Haritası’, çevre bilincini masal ve macera yoluyla anlatıyor.

Hayat Özlem Kayalı Yayınları etiketiyle yayımlanan kitapları ile ebeveynlere ve çocuklara ulaşmayı hedefleyen sanatçı, ‘atıksız yaşam’ için öncelikle tüketimin altını çizerek ‘Neyi nasıl kullanmalıyız? Nasıl tüketmeliyiz?’ sorularına cevap veriyor.