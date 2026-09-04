atv’nin geçen sezona damga vuran dizisi ‘Abi’nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi, 2. sezon ilk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in paylaştığı ‘Abi’, iddialı tanıtımlarıyla dikkat çekti. Afra Saraçoğlu’nun ayrılmasıyla kadroya Bergüzar Korel katıldı ve böylece yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden partner oldular. Doğan (Kenan İmirzalıoğlu) ile Leyla’nın (Bergüzar Korel) geçmişte yaşadığı büyük aşkın ilk kıvılcımlarının yer aldığı yeni tanıtım göz doldurdu. İkili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.

Peki, ‘Abi’ reytinglerde ne yapar? En büyük rakibi yine kendisi. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ‘Tuzlu Kahve’, aynı gün başlayacak ‘Haysiyet’ ve ilerleyen günlerde yarışa katılacak ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ ile kıyasıya mücadele verecek. Başarılı olur mu? Bundan şüphem yok. Çünkü rakipleri her ne kadar güçlü görünse de ‘Abi’nin geçen sezondan oluşmuş bir izleyici kitlesi var. Yolu açık olsun.

Doğayla birlikte üreten bir sanat pratiği

Ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin, yeni sergisi ‘Aidiyet Bahçesi’ni Bozcaada Itırlı Bahçe’de sanatseverlerle buluşturdu.

Bitkilerin başka topraklarda yeniden kök salma biçimlerinden yola çıkan sanatçı, sergide insanın yer, ev, bellek ve aidiyetle kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Doğal boyalarla üretilen 15 eserin yanı sıra bir çadır enstalasyonunun da yer aldığı sergi, ‘Bir yere ait olmak ne demektir?’ sorusunun izini sürüyor. Sergide balmumu batik ve doğal boyama tekniklerini kullanan Neslihan Yetişkin, keten kumaşları ve farklı yüzeyleri siyah havuç, meşe palamudu, pas ve doğal boyalarla dönüştürüyor.

Sergi, 15 Eylül’e kadar Bozcaada Itırlı Bahçe’de ziyaret edilebilecek.

Dostluğun müziği için geri sayım başladı

‘Dostluğun müziği’ni ve uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali için geri sayım başladı.

6-24 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek festival, her yıl olduğu gibi müzikseverlere oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde konserlerin yanı sıra ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ve söyleşiler gerçekleşecek.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festivale ilginin yoğun olması bekleniyor.