Haftanın dizisi: Kanal D’nin yayına başladığı günden bu yana yoluna doludizgin devam eden yaz dizisi ‘Daha 17’, reytinglerdeki istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Dizi, geçen hafta tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) reyting artışı yaşayan ve özellikle ABC1’de 1’in üzerinde reyting yükselişi ile dikkat çekti. Genel olarak 5’in altına düşmeyen reyting başarısıyla yeni başlayan 2026-2027 televizyon dizi sezonu için de iddiasını ortaya koyan dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada gündem oluyor.

Ali ile Ayşe’nin bir zafer hikâyesi

Haftanın filmi: Hüseyin Sezay Tütüncüler’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki ‘Atatürk: Zaferin Şafağı’, 28 Ağustos’ta vizyona girdi ve ilk hafta sonunda bin 650 kişi tarafından izlendi.

Dream House Company imzalı film, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal’den aldıkları özel bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe’nin hikâyesini anlatıyor.

Tan Taşçı ve Kobra Murat’tan düet

Haftanın şarkısı: Tan Taşçı, büyük ilgi gören şarkısı ‘Gidişat’a Kobra Murat’la düet yaptı ve iki yeni versiyonla yeniden yayınladı. Sözleri ve müziği Tan Taşçı’ya ait olan şarkı, bu kez Kobra Murat’ın kendine özgü enerjisi ve 9/8’lik ritminin öne çıktığı yeni yorumuyla farklı bir müzikal kimlik kazanmış.

Taner Günüç imzalı ‘Gidişat Version 2.0’, şarkının yüksek enerjisini ve Roman-Balkan müziğinden beslenen ritmik yapısını yeniden şekillendirirken Ferhat Hakan’ın hazırladığı ‘Gidişat Version 2.0 Remix’ ise, şarkıya farklı bir sound kazandırıyor.

‘Ben’ dediğimiz şey gerçekten kim?

Haftanın kitabı: Mühendislik eğitimi ile tasavvuf düşüncesini, kuantum fiziğiyle varoluş sorgulamasını bir araya getiren Baran Saldanlı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan yeni kitabı ‘Aradığın Sendin’de okuru en temel soruyla yüzleştiriyor: ‘Ben’ dediğimiz şey gerçekten kim?

Kitap, tasavvuf öğretisini modern bilimin sunduğu perspektiflerle birlikte ele alırken ‘kendini bilmek’ kavramını günümüz okuru için yeniden yorumluyor.

‘Aradığın Sendin’, kişisel gelişim, tasavvuf, felsefe ve modern bilimin kesişim noktasında duran yaklaşımıyla kendini, yaşamı ve varoluşu farklı bir pencereden okumak isteyen okurlar için dikkat çekici bir eser olarak öne çıkıyor.