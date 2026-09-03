atv, bu sene de kural bozmadı. Kanal, daha önceki sezonlarda ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Kuruluş Orhan’ ile artık bir klasik haline getirdiği Çarşamba akşamlarında tarihî dizi yayınlama geleneğini bu yıl da sürdürüyor.

Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın hikâyesini anlatan ‘Aşk ve Taht’ın yayın tarihi açıklandı. Dizi, 9 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ekran yolculuğuna çıkıyor. Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas’ın paylaştığı Bozdağ Film imzalı dizi; güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle yeni sezona damga vuracağının sinyallerini verdi.

Peki, ‘Aşk ve Taht’ reytinglerde ne yapar? İki yeni dizi ‘Aşk ve Taht’ ile ‘Sevdan Bir Ateş’, aynı gün yayına başlıyor. Konusu itibariyle birbirinden farklı işler. İlerleyen günlerde 2. sezonuyla ‘Yeraltı’nın da yarışa katılmasıyla rekabet iyice kızışacak. Bunlara yeni başlayacak yapımları ve gündüz kuşağı programlarını da ekleyince, işler zorlaşıyor. ‘Aşk ve Taht’ın şansı var. Türk izleyicisi, yeni hikâyeleri seyretmeyi seviyor. Yolu açık olsun.

72 saatte 3 şehirde 3 konser verdi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonunun son günlerine âdeta damga vurdu. Sanatçı, 3 gece üst üste 3 farklı şehirde sahneye çıkarak nefes kesen bir konser maratonuna imza attı.

Bodrum’dan Ordu’ya, Ordu’dan Tosya’ya uzanan 72 saatlik yoğun tempoda Ebru Yaşar, kimi zaman seçkin bir gece kulübünde kimi zaman festival alanında kimi zaman da dev meydanlarda binlerce hayranıyla buluştu.

Maratonun ilk durağı, Yalıkavak oldu. Sanatçı, ertesi gün kilometrelerce yol kat ederek Ordu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tayfun Gürsoy Parkı’nda sahneye çıktı. 2 büyük konserin ardından hız kesmeyen Ebru Yaşar’ın 3. durağı ise, Tosya oldu.

Emel Akbulut, ateşi tuvaline taşıdı

Sanatçı Emel Akbulut’un yeni kişisel sergisi ‘Kor’, Ankara’daki ViaTower Bayraktar Plaza’daki Coldwell Banker Parla Sanat Koridoru’nda açıldı.

Yoğun ilgi gören açılışta Emel Akbulut’un yeni çalışmalarını yakından görmek isteyen davetliler, sanatçının ateş ekseninde şekillenen eserlerini inceleme fırsatı buldu. Türkiye’de son yıllarda yaşanan orman yangınlarından etkilenen sanatçı, ‘Kor’ serisinde ateşi yalnızca bir yıkımın sembolü olarak değil; öfke, acı, değişim ve yeniden başlama duygularının taşıyıcısı olarak ele alıyor.

Güçlü kırmızıların ve karanlık tonların hâkim olduğu eserlerde ressam, doğaya verilen zararı kendi özgün görsel diliyle yorumluyor. Ateşin sertliği ile tuvalin estetik dili arasında kurduğu ilişki, serginin temel anlatısını oluşturuyor. Sergi, 30 Eylül’e kadar Viatower Bayraktar Plaza Parla Sanat Koridoru’nda ziyaret edilebilecek.