Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından mahkemenin usulsüzlükler gerekçesiyle iptal ettiği ve İstanbul Valiliği tarafından 5 Eylül'de yenilenmesine karar verilen başkan vekilliği seçimi öncesi, CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek AKP’ye geçti.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi.

Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını söyleme ihtiyacı duyan Usta, AKP İstanbul İl Başkanı’na “Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de dört meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üsküdar, İstanbul'un en kadim, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi. İstanbul'un tüm sosyolojisini bir arada toplayan, tüm değerlerini kendi bünyesinde barındıran ve aslında küçük bir İstanbul'un özeti olan ilçemiz. İnşallah yeni dönemde bu katılımlarla birlikte daha da güçlü bir şekilde belediye meclisimizle, belediye yönetimimizle gayret edip çalışıp Üsküdar'ımızın ve Üsküdarlıların beklentisine cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Dört meclis üyesine kararları dolayısıyla teşekkür eden Özdemir, “Ben bu cesareti gösterdikleri için, Üsküdar için bu kararı aldıkları için, Üsküdar'ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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Bu arada Üsküdar Belediyesi’ne yeni bir operasyon daha yapıldı ve CHP’li üç Meclis üyesi göz altına alındı.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP’li dört Meclis üyesinin AKP’ye geçmesinden önce yaptığı açıklamada, “Ne gariptir ki yeni seçim yapılmasına dönük karar hazırlanırken bizim 22 oyla kazandığımız seçimlerde Üsküdar belediye meclis üyelerimizi tekrar baskı altına almak için gözaltılar gündeme geldi.

Oylama yapılacağı için oy vereceklerin bir kısmını gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar, soruşturuyorlar, ifadesini alıyorlar veya gözaltında tutmaya devam ediyorlar ya da baskı altına alıyorlar.

5 Eylül’de seçim yapacaklarını iddia ediyorlar. Seçim yapıp başarırlarsa ‘Nihayet demokrasi yerine geldi. İşte bakın biz Üsküdar halkının iradesini temsil edeceğiz’ diyecekler. Böylesine kirli, hukuksuz, vicdansız bir sürecin içerisindeyiz.” dedi.

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Üsküdar Belediyesi bugün CHP’den AKP’ye geçecek. Tabii bu süreçte asıl hedef İBB Meclisi’nde de benzer bir senaryoyu hayata geçirmek.

AKP, seçimle kazanamadığı Üsküdar Belediyesi’ni yargı baskısıyla ele geçirdikten sonra İBB Başkanlığını da devralmaya hazırlanıyor.

İBB davasındaki son durumu ise Ekrem İmamoğlu, şöyle açıkladı:

“Savcılığın, dosyanın temel dayanaklarından biri olarak sunduğu, ‘dönüm noktası’, ‘bel kemiği’ olarak tarif ettiği kişilerin ifadelerindeki çelişkileri de gördük. Tarihler tutmadı, rakamlar tutmadı, iftiracıların beyanları birbirini yalanladı. Aylarca delil diye anlattıkları her ne varsa duruşma salonunda ortadan kaldırıldı. Geriye delillerle kurulmuş bir iddianame değil, çelişkilerle ayakta tutulmaya çalışılan bir senaryo kaldı.”

Bilindiği gibi İmamoğlu, savunma hakkı kısıtlanınca savunmasını “Millet şahidimdir” adıyla kitap haline getirmişti.

O kitap da daha piyasaya çıkmadan yasaklandı ve basılanlara da el konuldu.

Bütün bunlar, AKP’nin bütün siyasi iddialarını kaybettiğini ama rantı elde tutmak veya geri almak için demokrasi ve hukuk dışı her türlü yolu deneyeceğini gösteriyor.