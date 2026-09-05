Star TV’de yayınlanan ‘Doğanın Kanunu’, yaz sezonunun final yapan ilk dizisi oldu. Yapım, 13. bölümüyle ekranlara zirvede veda etti.

Başrollerinde Özge Yağız ve Alperen Duymaz’ın olduğu dizinin finalinde Doğa ile Yaman, evlenerek aşklarını mutlu bir sona taşırken birlikte çalışmaya ve tatlı atışmalarına devam etti. İkili, aşklarının aralarındaki tüm farklılıklardan daha güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Hulusi ile Perihan’ın çiftlikte gerçekleşen düğünü ise bütün sevdiklerini yeniden bir araya getirdi. Her karakterin umut dolu yeni başlangıçlara adım attığı dizi, yüzlerde tebessüm, kalplerde sıcaklık bırakan mutlu bir sonla final yaptı.

Alperen Duymaz’ı Özge Yağız ile birlikte izlemek güzeldi. Yaz sezonuna eşlik ettiler. Yaz dönemi için kendi gününde alınabilecek en iyi reytingleri aldı. İzleyici sevdi ama yeni sezonun açılmasıyla birlikte devam etmeleri zordu. Çünkü aynı gün yayınlanacak güçlü rakiplerle yarışmak kolay olmayacaktı. İşte bu yüzden zorlamadan tadında bırakarak hoş bir final oldu. Kısaca, ekranlardan bir ‘Doğanın Kanunu’ geçti. Tüm ekibin emeğine sağlık.

Tuvaldeki dünyasını ilk kez sergileyecek

Oyunculuğunun yanı sıra sanatsal çalışmalarıyla da dikkat çeken Hayal Köseoğlu, iç dünyasını bu kez tuvallere taşıyarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Hayal Köseoğlu’nun akrilik boya ile tuvale aktardığı resim çalışmalarından oluşan ‘Kanzen’ isimli sergisi, 9 Eylül’de Fenerbahçe’deki Chi Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. Sanat pratiğinde iç dünyasını biçim ve katmanlar üzerinden tuvale yansıtan Hayal Köseoğlu, üretim isteğini, sezgilerini, duygularını ve düşüncelerini kendine özgü bir dille görünür kılıyor.

Sanatçının çalışmaları, Chi Art Gallery’de açılacak ‘Kanzen’ sergisinde ziyaret edilebilecek.

Özgür Daniel Foster, ekrana dönüyor

Genç kuşağın yetenekli ve başarılı oyuncularından Özgür Daniel Foster, sezona iddialı bir giriş yapan ‘Muhtemel Aşk’ dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dâhil oluyor. Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı dizide oyuncu, hikâyenin akışını renklendirecek sürpriz bir doktor karakterine hayat verecek.

Televizyon ve dijital platform projelerindeki güçlü performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Özgür Daniel Foster; ‘Tozluyaka’, ‘Ömer’ ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ‘Kuş Uçuşu’ gibi fenomen dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. Foster, Charlie Chaplin’in yaşamını konu alan ‘Chaplin’ tiyatro oyunundaki performansıyla da sanat dünyasında ve eleştirmenlerden tam not almıştı.

Oyuncu, ‘Muhtemel Aşk’ta doktor rolüyle de yine unutulmaz bir ekran deneyimi sunacak.