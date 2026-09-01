Televizyon dünyasının en sevilen yüzlerinden birisi olan Beyazıt Öztürk, kendine özgü üslûbu ve yüksek enerjisiyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Geçen sezon önce Pazar ardından Salı günleri Kanal D’de ekranlara gelen ‘Beyaz’la Joker’, bu sezon Perşembe akşamları yayınlanacak. 3 Eylül’de ikinci sezonuyla ekran yolculuğuna başlayacak yapım, yenilenen formatı ve yeni kurallarıyla seyircisiyle buluşacak. Daha hareketli bir atmosferin hâkim olacağı yüzde yüz Türk formatı olan Erdi Yapım imzalı programda, izleyicileri bol kahkaha, eğlence ve sürprizlerle dolu anlar bekliyor. Yarışmacıların 3 milyon TL’lik büyük ödül için mücadele edeceği ‘Beyaz’la Joker’, eğlenceli yarışması, renkli dekoru ve gündem yaratacak anlarıyla yeni sezona iddialı bir giriş yapacağa benziyor.

Peki, ‘Beyaz’la Joker’ reytinglerde ne yapar? Şimdilik aynı gün yayınlanacak olan ‘Halef Köklerin Çağrısı’, ‘Sevdiğim Sensin’ ve ‘Güneşin Doğduğu Yer’ ile kıyasıya bir rekabet içinde olacak. Bunlara bir de gündüz kuşağı programları eklenince işi kolay değil. Yolu açık olsun.

Beyazperdenin yeni favori çifti

Almanya’da yaşayan Türk maden işçilerinin zorlu dünyasına odaklanan ‘Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da’ filmi vizyona girdi. Başrolleri paylaşan genç oyuncular Mert Kılıç ve Bengisu Baykal arasındaki uyum dikkat çekiyor.

Almanya’ya yeni bir hayat kurma umuduyla giden Rıfat’ı Mert Kılıç, onun hayatında önemli bir yere sahip olan Ahu’yu ise Bengisu Baykal canlandırıyor. Rıfat ve Ahu’nun hikâyesine ilişkin paylaşımlar, yoğun etkileşim alırken ikili, sosyal medyada ilgi gören çift olarak öne çıkıyor. İkilinin uyumu, kısa sürede ‘Beyazperdenin yeni favori çifti’ olarak etiketlendi.

1980’li yılların Zonguldak’ından Almanya’nın madenlerine uzanan etkileyici bir göç hikâyesini anlatan film, Almanya’daki maden ocaklarının zorlu atmosferini, göçmenlik deneyimi ve insan hikâyelerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Kubat’tan ‘İki Çocuk’ sürprizi

Türk Rock Müziği’nin ikonik ismi Teoman’ın şarkılarını farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden dinleyiciyle buluşturan ‘Teoman Şarkıları’ projesi, yeni bir eserle yolculuğuna devam ediyor.

Teoman’ın ‘İki Çocuk’ eseri, bu kez Kubat’ın kendine özgü vokal yorumuyla Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğinde müzikseverlerle buluştu. Teoman’ın toplumsal duyarlılığını ve güçlü anlatım dünyasını yansıtan ‘İki Çocuk’, 17 yaşında idam edilen Erdal Eren ile aynı olayda hayatını kaybeden Zekeriya Önge’ye ithafen kaleme alınmış, sanatçının repertuvarındaki en çarpıcı eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yıllar boyunca farklı kuşaklara ulaşan şarkı, Kubat’ın güçlü ve kendine has yorumuyla yeniden şekillenerek eserin taşıdığı duygusal ve toplumsal katmanlara yeni bir perspektif kazandırıyor.