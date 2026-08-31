TRT 1’in ilk 5 sezon kendi gününe damga vuran, geçen sezon liderliği bıraksa da zirveyi yakından takip eden ‘Gönül Dağı’nın 7. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeniden ekran yolculuğuna başlayacak.

Melis Sevinç, Berk Atan, Eser Eyüboğlu, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizinin kulislerde konuşulanlara göre, 12 Eylül Cumartesi günü başlaması planlanıyordu ancak yayını bir hafta öne çekildi.

Peki, ‘Gönül Dağı’ reytinglerdeki başarısını devam ettirir mi, yoksa erken bir final gelebilir mi? Şu an için Cumartesi yayınlanacak 3 dizi var. Geçen sezon liderlik koltuğunu bıraktığı ve 12 Eylül’de dönecek olan ‘Güller ve Günahlar’dan bir hafta önce başlayacak olmasını avantaja çevirebilir. Aynı gün izleyici karşısına çıkacak ‘Mercan Köşk’ ile de kıyasıya bir rekabeti olacak. ‘Gönül Dağı’nın yıllardır oturmuş bir izleyici kitlesi var. Her ne kadar ‘Mercan Köşk’ ve ‘Güller ve Günahlar’ rakibi olsa da her iki yapıma göre TRT’de yayınlanıyor olması, başlı başına bir avantaj. Çünkü, reyting kaygısı yok.

‘Harabe’ filminin okuma provası yapıldı

Yapımcılığını Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay’ın üstlendiği ‘Harabe’ filmi sete çıkıyor. Senem Bay’ın yazıp yönettiği, başrollerini Burcu Biricik ve Burak Dakak’ın paylaştığı, ‘Harabe’nin okuma provası, İstanbul Şişli’deki Sürmeli Otel’de yapıldı.

Türkçe-Arapça çekilmesi planlanan ‘Harabe’nin büyük sürprizleri de okuma provasında ortaya çıktı. Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi ile Lübnanlı oyuncu Josef Akiki’nin de projede yer alacağı ilk kez açıklandı. Senaryosu gerçek olaylardan esinlenilerek kaleme alınan ‘Harabe’nin oyuncu kadrosunda Benian Dönmez, Eda Akalın, Erol Erarslan, Fatih Al, Gönül Ürer, Hakan Bulut, İbrahim Aköz, İlknur Bay Fırat, Laçin Ceylan, Maral Çizmeciyan, Melih Ekener, Muharrem Bayrak, Murat Çelik, Müge Özer, Osman İskender, Ozan Can Bozkurt, Seyran Aksoy ve Umut Kurt bulunuyor.

‘Harabe’, İstanbul’da yolları beklenmedik biçimde kesişen üç yabancının hikâyesini kara mizahın eşlik ettiği bir anlatıyla beyazperdeye taşıyacak.

Çocuklar ve köy okulları için abonelik açtı

Cem Adrian, çocukların ve köy okullarının ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla Instagram abonelik sistemini hayata geçirdi. Aylık 59.99 TL olarak belirlenen aboneliklerden elde edilecek tüm gelir, sanatçının uzun yıllardır gönüllü olarak destek verdiği Umuttan Çocuklar Derneği ile Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’ne bağışlanacak.

Sanatçı, elde edilen gelirlerin her ay şeffaf biçimde takipçileriyle paylaşılacağını ve bu desteklerle gerçekleştirilen çalışmaları bizzat aktaracağını belirtti.

Cem Adrian, abonelere özel bir içerik ya da ayrıcalık vadetmediğini özellikle vurgularken abonelik desteğiyle hayata geçirilen çalışmaları paylaşacağını ve zaman zaman takipçilerine sürprizler hazırlayabileceğini söyledi.