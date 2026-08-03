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15 Temmuz paylaşımı sonrası tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mahruki'ye 4,5 yıl hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz'un yıl dönümünde sosyal medyadan "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir." paylaşıımında bulunan Nasuh Mahruki, tutuklanmıştı. Mahruki hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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