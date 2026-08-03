Dünyanın en akıllı 10 şehri belli oldu: İstanbul'un sırası dikkat çekti

Endeksin Mesajı: Sadece Teknoloji Yetmiyor

Boston Consulting Group’un ilk kez hazırladığı Akıllı Şehirler Endeksi, 39 ülkeden 61 şehri ve 35 göstergeyi analiz etti. Raporun en net çıktısı şu: Sadece strateji geliştirmek ya da teknolojiye sahip olmak bir kenti "akıllı" yapmıyor. Gerçek başarı, teknolojinin kent sakinlerinin yaşam kalitesine somut bir şekilde yansıması, kurumların bu teknolojileri hızlı ve koordineli uygulayabilmesiyle geliyor. San Francisco’nun konumu ve Londra’nın zirvedeki yeri bunun en büyük kanıtı.