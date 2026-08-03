Seul: Teknolojiyi Hayata Geçirme Ustası (10. Sıra)
Güney Kore’nin başkenti Seul, 76 puanla dünyanın en akıllı 10 şehri arasına girmeyi başardı. Listenin 10. basamağındaki kent, özellikle uzun vadeli vizyoner stratejileri ve belediye kurumlarının teknoloji projelerini hayata geçirme konusundaki operasyonel gücüyle öne çıkıyor.
Dünyanın en akıllı 10 şehri belli oldu: İstanbul'un sırası dikkat çekti
Boston Consulting Group, 61 metropolü yapay zekâ ve dijital hizmetlerin yaşama katkısıyla sıraladı. Teknoloji devlerinin performansı şaşırtırken, zirvedeki kentin rakiplerine attığı fark ve İstanbul’un konumu dikkat çekti. İşte "akıllı şehir" unvanını en çok hak eden 10 kent ve İstanbul'un karnesi..Kaynak: Diğer
Seul: Teknolojiyi Hayata Geçirme Ustası (10. Sıra)
Pekin: Veri ve Altyapı Devinin Yükselişi (9. Sıra)
Pekin, Seul ile aynı puana (76) sahip olmasına rağmen listede dokuzuncu sırada yer aldı. Çin’in başkenti, veri altyapısı, finansman olanakları ve teknolojik yetenek ekosistemi gibi "kolaylaştırıcı unsurlarda" zirvede. Ancak Pekin, bu muazzam teknolojik gücü yaşam kalitesine ve günlük sonuçlara dönüştürme sürecinde henüz "hızlanan şehirler" grubunda yer alıyor.
Şanghay: Dengeli Performansla Top 10’da (8. Sıra)
Çin’in ekonomi merkezi Şanghay, 77 puanla sekizinci sırada. Kentin en büyük gücü; veri altyapısı, finansman ve yenilik ekosistemini kapsayan teknolojik altyapısı. Diğer temel alanlarda "liderlik" seviyesine tam ulaşamasa da, Şanghay’ın dengeli performansı onu dünyanın en akıllı şehirlerinden biri yapıyor. Çin, böylece ilk 10’a iki şehir sokmuş oldu.
San Francisco: Teknoloji Var ama Sonuç Şaşırtıcı (7. Sıra)
Silikon Vadisi’nin kalbi San Francisco’nun 77 puanla ancak yedinci sırada kalması, raporun en çarpıcı sonuçlarından biri. Kent; teknoloji ekosistemi, strateji ve çalışma biçimlerinde "lider" düzeyde. Ancak bu teknolojik üstünlüğün kent sakinlerinin yaşam kalitesine ve günlük deneyimlerine yansıması aynı oranda güçlü değil.
Berlin: Teknolojiyi İnsana Dokunduran Kent (6. Sıra)
Almanya’nın başkenti Berlin, 78 puanla ilk 10’daki üç Avrupa kentinden biri oldu. Berlin’in en büyük başarısı, teknolojiyi sadece kullanmak değil; onu yaşam kalitesi, sosyal bağlar ve kamu hizmetleriyle doğrudan ilişkilendirebilmek. Kent, bu alandaki "yaşam sonuçları" başlığında tam bir lider.
Amsterdam: Beş Alanda Tam Denge (5. Sıra)
Hollanda’nın başkenti Amsterdam, 80 puanla lider şehirler grubuna beşinci sıradan girdi. Amsterdam’ın başarısının sırrı "denge." Kurumlar arası çalışma modeli, veri ve yenilik ekosistemi, yaşam sonuçları ve teknoloji kullanımı gibi beş temel alanın tamamında tutarlı ve yüksek bir olgunluk sergiliyor.
Washington: Kamu ve Özel Sektör Güç Birliği (4. Sıra)
ABD’nin başkenti Washington, 80 puanla dördüncü sırada. Kent; uzun vadeli strateji ve kurumların birlikte çalışabilme kapasitesi ile teknoloji ekosistemi alanlarında "lider" seviyesinde. Washington’ın performansı, güçlü kamu kurumlarının özel sektörle nasıl verimli iş birliği yapabileceğini gösteriyor.
New York: Yönetim ve İş Birliği Modelinde Dünya Lideri (3. Sıra)
New York, 80 puanla dünyanın en akıllı üçüncü şehri oldu. Kent, sadece teknolojik altyapısıyla değil, özellikle projeleri hayata geçirme biçimi, yönetim modeli ve kurumlar arası iş birliği hızıyla endeksin en güçlüsü. Veri altyapısı ve girişimcilik ekosistemi de zirve seviyesinde.
Dubai: Dijital Hizmetlerin Dijital Zirvesi (2. Sıra)
Dubai, toplam puanda (80) New York ve Washington ile eşit olsa da, "dijital hizmetler"deki hakimiyetiyle ikinci sıraya yükseldi. Kent, dijital kamu hizmetlerinin benimsenmesi ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlığında tüm rakiplerini geride bıraktı. Kent sakinlerinin dijital hizmetleri kullanma sıklığı ve memnuniyeti Dubai’nin en büyük gücü.
Londra: 5 Puan Farkla Dünyanın Açık Ara Lideri (1. Sıra)
Dünyanın en akıllı şehri unvanını 85 puanla Londra aldı. İngiltere’nin başkenti, en yakın rakibine 5 puan gibi önemli bir fark atarak endeksin açık lideri oldu. Londra; yaşam sonuçları, strateji, çalışma biçimleri ve altyapı-ekosistem kapasitesi olmak üzere beş ana alanın dördünde "lider" seviyede. Özellikle teknolojik imkanları yaşam kalitesine ve ekonomik fırsatlara dönüştürmede dünyanın en iyisi.
İstanbul: Strateji Var, Uygulama Beklemede (52. Sıra)
Türkiye’nin kalbi İstanbul, 61 büyük kent arasında 55 puanla ancak 52. sıraya yerleşebildi. Araştırmaya göre İstanbul’un en büyük kozu güçlü "akıllı şehir stratejisi." Ancak bu planların, kent sakinlerinin günlük yaşamına yansıyan somut sonuçlara dönüşmesi konusunda katedilmesi gereken daha çok yol var. Kurumlar arası çalışma biçimleri ve uygulama hızı, mega kentin sıralamasını aşağı çeken ana faktörler oldu.
Endeksin Mesajı: Sadece Teknoloji Yetmiyor
Boston Consulting Group’un ilk kez hazırladığı Akıllı Şehirler Endeksi, 39 ülkeden 61 şehri ve 35 göstergeyi analiz etti. Raporun en net çıktısı şu: Sadece strateji geliştirmek ya da teknolojiye sahip olmak bir kenti "akıllı" yapmıyor. Gerçek başarı, teknolojinin kent sakinlerinin yaşam kalitesine somut bir şekilde yansıması, kurumların bu teknolojileri hızlı ve koordineli uygulayabilmesiyle geliyor. San Francisco’nun konumu ve Londra’nın zirvedeki yeri bunun en büyük kanıtı.