Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini yüzde 1.78 olarak açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren kritik Ocak zammı hesaplamalarını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini yüzde 1.78 olarak açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren kritik Ocak zammı hesaplamalarını duyurdu. Yıllık enflasyon beklentileri üzerinden ilk altı aylık fark senaryolarını tek tek açıklayan Erdursun, emeklilik dilekçesini 2026’dan 2027’ye ertelemeyi düşünen vatandaşlara da güncelleme katsayısındaki kayıplar nedeniyle çok önemli uyarılarda bulundu. İşte Temmuz enflasyonu sonrası emekli zam farkı tahminleri ve tüm detaylar...

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 2

Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: TÜİK, ENAK Ve İTO Ayrışması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve yayın sunucusu Bülent Bey'in değerlendirdiği verilere göre, Temmuz ayında kurumların açıkladığı aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 3

TÜİK: Yüzde 1,78 (Geçen yılın aynı ayında yüzde 2,06 açıklanmıştı)

ENAK: Yüzde 3,07 (Geçen yıl yüzde 4,08 seviyesindeydi)

İTO: Yüzde 2,06 (Geçen yıl yüzde 2,62 seviyesindeydi)

Açıklanan son verilerle birlikte yıllık bazdaki enflasyon yüzde 31,75 olarak kayıtlara geçti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 4

Ocak Ayında Ne Kadar Zam Farkı Oluşacak? İşte Masadaki Senaryolar

Erdursun, yıl sonunda gerçekleşmesi muhtemel yıllık enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı Ocak zam farklarını hesapladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 5

Yıl sonunda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre yüzde 29,14 veya IMF beklentisi olan yüzde 28,6 seviyelerinde bir yıllık enflasyon oluşması durumunda beklenen zam oranları şu şekilde:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 6

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri

Yıl sonu enflasyonu yüzde 28,6 olursa yüzde 9,20; yüzde 29,14 olursa yüzde 9,66 zam farkı oluşacak. Erdursun, bu oranın ortalama yüzde 9 ile yüzde 9,5 arasında kalacağını belirtti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 7

Memur ve Memur Emeklileri

Zam farkının yüzde 7 ile yüzde 7,5 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 8

En Düşük Emekli Aylığı Tahmini

Yüzde 9,5'lik artış gerçekleştiği takdirde mevcut 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 25.750 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 9

Dilekçesini 2027’ye Bırakanlara Kötü Haber: Güncelleme Katsayısı Düşüyor

2026 yılında mı yoksa 2027 yılında mı emeklilik dilekçesi verilmesi gerektiğini değerlendiren Özgür Erdursun, güncelleme katsayılarındaki kayıplara dikkat çekti:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 10

"2026'dan 2027'ye girerken de yine bir sene sonraya emekliliğini bırakacaklar ya da kademe bekleyenler, kayıp yaşayacak. Güncelleme katsayılarından dolayı 2022'den 2023'e girerken yüzde 17, 2024'ten 2025'e girerken yüzde 31, 2025'ten 2026'ya girerken yüzde 5 gitti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 11

Şimdi de yüzde 2'leri daha gidecek. Şayet yüzde 31'in üzerinde bir enflasyon çıkmış olsaydı 2027 yılı avantaj olacaktı ama artık yüzde 31'in üstünde bir enflasyon çıkması mümkün değil gibi gözüküyor."

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 12

SGK Gelir-Gider Dengesi Ve Siyasilerin Açıklamaları

2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen yüzde 25'lik devlet katkısının yeni sistemde farklı yansımasıyla kurumun gelir-gider karşılama oranının kağıt üstünde yüzde 80'lere düşebileceğini aktaran Erdursun, siyasi söylemlerin de buna göre şekilleneceğini belirtti:

Söylem Değişikliği

Hükümet tarafının "SGK'da büyük açık var, bu yüzden artışları bu seviyede yapabiliyoruz" argümanına sığınabileceğini ifade etti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı - Resim: 13

İntibak ve Seyyanen Zam Beklentisi

Siyasilerin intibak ve seyyanen zam söylemlerini gündemde tutacağını belirten Erdursun, bu tür düzenlemelerin en erken seçim sürecine doğru veya 2027 yılının ikinci yarısında hayata geçirilebileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

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