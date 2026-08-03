Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini yüzde 1.78 olarak açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren kritik Ocak zammı hesaplamalarını duyurdu. Yıllık enflasyon beklentileri üzerinden ilk altı aylık fark senaryolarını tek tek açıklayan Erdursun, emeklilik dilekçesini 2026’dan 2027’ye ertelemeyi düşünen vatandaşlara da güncelleme katsayısındaki kayıplar nedeniyle çok önemli uyarılarda bulundu. İşte Temmuz enflasyonu sonrası emekli zam farkı tahminleri ve tüm detaylar...
SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini yüzde 1.78 olarak açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini doğrudan ilgilendiren kritik Ocak zammı hesaplamalarını duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: TÜİK, ENAK Ve İTO Ayrışması
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve yayın sunucusu Bülent Bey'in değerlendirdiği verilere göre, Temmuz ayında kurumların açıkladığı aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:
TÜİK: Yüzde 1,78 (Geçen yılın aynı ayında yüzde 2,06 açıklanmıştı)
ENAK: Yüzde 3,07 (Geçen yıl yüzde 4,08 seviyesindeydi)
İTO: Yüzde 2,06 (Geçen yıl yüzde 2,62 seviyesindeydi)
Açıklanan son verilerle birlikte yıllık bazdaki enflasyon yüzde 31,75 olarak kayıtlara geçti.
Ocak Ayında Ne Kadar Zam Farkı Oluşacak? İşte Masadaki Senaryolar
Erdursun, yıl sonunda gerçekleşmesi muhtemel yıllık enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı Ocak zam farklarını hesapladı.
Yıl sonunda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre yüzde 29,14 veya IMF beklentisi olan yüzde 28,6 seviyelerinde bir yıllık enflasyon oluşması durumunda beklenen zam oranları şu şekilde:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri
Yıl sonu enflasyonu yüzde 28,6 olursa yüzde 9,20; yüzde 29,14 olursa yüzde 9,66 zam farkı oluşacak. Erdursun, bu oranın ortalama yüzde 9 ile yüzde 9,5 arasında kalacağını belirtti.
Memur ve Memur Emeklileri
Zam farkının yüzde 7 ile yüzde 7,5 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
En Düşük Emekli Aylığı Tahmini
Yüzde 9,5'lik artış gerçekleştiği takdirde mevcut 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 25.750 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.
Dilekçesini 2027’ye Bırakanlara Kötü Haber: Güncelleme Katsayısı Düşüyor
2026 yılında mı yoksa 2027 yılında mı emeklilik dilekçesi verilmesi gerektiğini değerlendiren Özgür Erdursun, güncelleme katsayılarındaki kayıplara dikkat çekti:
"2026'dan 2027'ye girerken de yine bir sene sonraya emekliliğini bırakacaklar ya da kademe bekleyenler, kayıp yaşayacak. Güncelleme katsayılarından dolayı 2022'den 2023'e girerken yüzde 17, 2024'ten 2025'e girerken yüzde 31, 2025'ten 2026'ya girerken yüzde 5 gitti.
Şimdi de yüzde 2'leri daha gidecek. Şayet yüzde 31'in üzerinde bir enflasyon çıkmış olsaydı 2027 yılı avantaj olacaktı ama artık yüzde 31'in üstünde bir enflasyon çıkması mümkün değil gibi gözüküyor."
SGK Gelir-Gider Dengesi Ve Siyasilerin Açıklamaları
2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen yüzde 25'lik devlet katkısının yeni sistemde farklı yansımasıyla kurumun gelir-gider karşılama oranının kağıt üstünde yüzde 80'lere düşebileceğini aktaran Erdursun, siyasi söylemlerin de buna göre şekilleneceğini belirtti:
Söylem Değişikliği
Hükümet tarafının "SGK'da büyük açık var, bu yüzden artışları bu seviyede yapabiliyoruz" argümanına sığınabileceğini ifade etti.
İntibak ve Seyyanen Zam Beklentisi
Siyasilerin intibak ve seyyanen zam söylemlerini gündemde tutacağını belirten Erdursun, bu tür düzenlemelerin en erken seçim sürecine doğru veya 2027 yılının ikinci yarısında hayata geçirilebileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.