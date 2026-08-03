SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin ocak maaş zammını canlı yayında açıkladı

SGK Gelir-Gider Dengesi Ve Siyasilerin Açıklamaları

2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen yüzde 25'lik devlet katkısının yeni sistemde farklı yansımasıyla kurumun gelir-gider karşılama oranının kağıt üstünde yüzde 80'lere düşebileceğini aktaran Erdursun, siyasi söylemlerin de buna göre şekilleneceğini belirtti:

Söylem Değişikliği

Hükümet tarafının "SGK'da büyük açık var, bu yüzden artışları bu seviyede yapabiliyoruz" argümanına sığınabileceğini ifade etti.



