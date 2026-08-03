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MHP lideri Devet Bahçeli'nin çağrısıyla, şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci henüz detayları kamuoyuyla paylaşılmayan, bu hafta Meclis'e sunulması beklenen 'çerçeve yasa' ile devam ediyor.

DEM Parti heyeti üyerleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Özgür Faik Erol'un dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitmesi dikkat çekmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın kulis bilgilerine göre teklifin, gündemdeki diğer düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 6 Ağustos Perşembe günü ele alınması, 7 Ağustos Cuma günü ise görüşmelerin tamamlanması hedefleniyor.

İhtiyaç duyulması halinde Genel Kurul'un 8 Ağustos Cumartesi günü de çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

İKTİDARIN HEDEFİ TEKLİFİ HIZLA YASALAŞTIRMAK

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre AK Parti, muhalefetin süreci uzatmasına fırsat vermeden çerçeve yasa teklifini en kısa sürede yasalaştırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda milletvekillerinden haftalık programlarını Genel Kurul takvimine göre düzenlemelerinin istendiği, gerekirse hafta sonu da kesintisiz mesai yapılacağı ifade ediliyor.

İYİ Parti'den "tüm haklarımızı kullanacağız" mesajı

İYİ Parti'nin ise teklifin Genel Kurul'a gelmesiyle birlikte TBMM İçtüzüğü'nün tanıdığı tüm parlamenter hakları kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Parti kurmaylarının, usul tartışmaları, konuşma süreleri ve önergeler başta olmak üzere tüm yasal imkanların devreye sokulacağını dile getirdiği öğrenildi.

Muhalefet kulislerinde ayrıca görüşmelerin hızlandırılması halinde, teklif üzerindeki itirazların ayrıntılı şekilde dile getirilmesine yeterli zaman tanınmayabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

MECLİS'İN ARDINDAN ROTA BALIKESİR

İYİ Parti, Meclis'teki görüşmelerin ardından siyasi mücadelesini meydanlara taşımaya hazırlanıyor.

Partinin "Bayrak Açıyorum" mitinglerinin ikincisi 16 Ağustos'ta Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenecek. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun mitingde çerçeve yasa teklifine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması ve partinin bundan sonraki siyasi yol haritasını açıklaması bekleniyor.

KUVAYI MİLLİYE VURGUSU ÖNE ÇIKACAK

Parti kaynaklarına göre Balıkesir'in seçilmesinde, kentin Kuvayı Milliye'nin simge şehirlerinden biri olması etkili oldu. Mitingde Türk bayrağı, milli birlik ve üniter devlet vurgusunun ön planda tutulacağı ifade ediliyor.

Çerçeve yasa teklifinin TBMM'deki görüşmeleri ve sonrasında yaşanacak siyasi gelişmeler, önümüzdeki günlerde Ankara gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.