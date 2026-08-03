SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş gerçeğini açıkladı: Ödenecek tutar değişti

Sabit ve kanunla güvence altına alınmış formülün yerini bütçe esnekliğine bıraktığını belirten Erdursun, "Bundan sonra SGK’nın finansman ihtiyacı oluştuğunda Hazine elbette yine kaynak aktarabilecek. Ancak bu katkının miktarı artık kanunda yazılı sabit bir hesaplama yöntemine göre değil, merkezi bütçe imkanları ve hükümetin mali tercihleri doğrultusunda belirlenecek." değerlendirmesinde bulundu.