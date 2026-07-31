Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Genel af değil. Sadece suça bulaşmamış PKK'lıları kapsıyor" dediği çerçeve yasa, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. İlgili düzenleme geçtiğimiz hafta DEM heyeti tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a sunulmuştu. Öcalan da yasa için "Basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen biçimde olmaması ve karşılıklı hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini" söylemişti.

Dün terör örgütü PKK kanadından gelen açıklamada ise terörist başı Öcalan'ın yasal çerçevede statü alması istenmiş, tutumlarının yasa ortaya çıktıktan sonra belli olacağı ifade edilmişti.

BAŞKANLIĞA SUNULACAĞI TARİH BELİRSİZ

Vekillerden önce terörist başına sunulan teklifin, TBMM Başkanlığı’na sunulacağı tarih belirsizliğini koruyor. Kulis bilgilerine göre sevk işleminin bugün yapılabileceği konuşulsa da sürecin pazartesi gününe sarkma ihtimali de bulunuyor. Hazırlıkların son derece kısıtlı bir ekip tarafından, kamuoyuna yansıtılmadan gizlilikle yürütülmesi ise net bir takvim verilmesini zorlaştırıyor. Taslak üzerindeki teknik detaylar ile son incelemelerin sürdüğü, bu nedenle sunum tarihinin her an güncellenebileceği belirtiliyor.

ÇOCUK KORUMA KANUNU İLE BİRLİKTE GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nu oldukça sıkı bir çalışma takvimi bekliyor. Öncelikli olarak Çocuk Koruma Kanunu Teklifi’nin, hemen ardından ise açılım sürecini kapsayan çerçeve yasa teklifinin Meclis gündemine getirilmesi öngörülüyor. İktidar kanadının hedefi, her iki düzenlemeyi de aynı hafta içinde yasalaştırmak. Kulislerde, özellikle çerçeve yasa görüşmelerinin sert siyasi tartışmalara gebe olduğu belirtilse de iktidarın Meclis’in tatil takvimini aksatmamak adına süreci hızla tamamlamayı planladığı ifade ediliyor.

TEKLİFLER KABUL EDİLDİKTEN SONRA TBMM TATİLE GİRECEK

Çocuk Koruma Kanunu ile çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşmasının ardından Meclis’in yaz tatiline çıkması hedefleniyor. Bu iki kritik başlığın tamamlanmasıyla birlikte TBMM, yeni yasama dönemine kadar kapılarını kapatacak.

Diğer yandan, açılım sürecine dair hazırlanan çerçeve teklifinin içeriği sır gibi saklanıyor. Resmi kanatlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, kamuoyuna sızan bilgilerin son derece kısıtlı olduğu ve metnin tüm ayrıntılarının ancak teklif TBMM Başkanlığı’na sunulduktan sonra netleşeceği vurgulanıyor