Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il genelinde Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'nda dereceye giren öğrenciler Rüya Çağlar ve Fikret Engin Eren ile velilerini makamında ağırladı.

Öğrencileri göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik eden Müdür Şimşek, emekleri ve destekleri için ailelerine teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Öğrencilere ödül ve belgelerini takdim eden Müdür Şimşek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle gurur duyuyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.” dedi.