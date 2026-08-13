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Milli Savunma Bakanlığı, TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa' ile ilgili ''Gerekli çalışmalara başlanmıştır'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, 14 Ağustos 1974 tarihinde yapılan İkinci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehit ve gazileri andı.

MSB, TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa' ile ilgili ''Devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmalara başlanmıştır'' açıklamasını yaptı.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün gelinen aşamada en büyük pay, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine aittir. Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan üç PKK'lı terörist daha teslim olmuştur."

Aktürk, son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 499 şahsın yakalandığını, 716 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, "Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 942, engellenen kişi sayısı da 45 bin 518 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"MEKKE ANLAŞMASI HERHANGİ BİR ÜLKEYİ DÜŞMAN OLARAK TANIMLAMIYOR

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos günü imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üç ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçladığını kaydeden Aktürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşmanın temel hedefi, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmektir. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında, Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları/Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve üç ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.

Anlaşma ile askeri iş birliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir. Tatbikatlarla, muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, elde edilen tecrübelerin doktrin, eğitim ve planlama süreçlerine aktarılması ve müşterek harekat kabiliyetinin sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Savunma sanayii iş birliği de anlaşmanın önemli unsurlarından biridir. Bu kapsamda yalnızca ürün ve sistem tedariki değil, ortak geliştirme ve üretim, teknoloji iş birliği ile sürdürülebilir bakım ve lojistik desteğin sağlanması hedeflenmektedir. İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zeka destekli kabiliyetler öncelikli iş birliği alanları arasında yer almaktadır.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir. Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte, gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımı da değerlendirilebilecektir.

Nihai hedefimiz, barış döneminde etkin şekilde işleyen, muhtemel krizlere hazırlıklı ve ihtiyaç halinde somut askeri destek sağlayabilen kurumsal bir mekanizma oluşturmaktır. Bu iş birliğinin, ülkelerimizin güvenliğinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve caydırıcılığa da önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

"İSRAİL'İN GAZZE PLANI'NI REDDETMESİ, BÖLGESEL YAYILMACI POLİTİKA İZLEDİĞİNİN BİR DİĞER GÖSTERGESİ"

Tuğamiral Aktürk, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki işgal ve saldırılarına son vermesiyle mümkün olduğunu vurguladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyan ve Gazze'deki insani krizi derinleştiren saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Aktürk, "İsrail'in 15 maddelik Gazze Planı'nı da reddetmesi, bölgesel yayılmacı politika izlediğinin bir diğer göstergesi olmuştur. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine de devam etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail'in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha kararlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin, bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"PİLOTUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Dün 18'inci Ana Üs Komutanlığı/Yalova'da 2026 yılı Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını anımsatan Aktürk, "Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" diye konuştu.

Envantere alınan silah ve sistemlere ilişkin bilgi veren Aktürk, geçen hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda dikine iniş-kalkış yapabilen kamikaze insansız hava aracı sistemleri ile 5,56 milimetre hafif makineli tüfeğin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Aktürk, "20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Deniz Ana Üs ve Gölcük Tersanesi Komutanlıklarımızda düzenlenecek, ülkemizin ve Deniz Kuvvetlerimizin denizlerdeki gücü ile bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini katılımcılarla buluşturacak TEKNOFEST Mavi Vatan'a gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

"HUDUT KARAKOLLARI VE ÜS BÖLGELERİNDE PERSONEL AZALTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Basın toplantısının ardından Bakanlık tarafından gazetecilerin soruları yanıtlandı. Hudut karakolları ile üs bölgelerindeki personele ilişkin iddialara dair soru üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı 'Hudut namustur' anlayışıyla, her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda, hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

"CİDDE'DEKİ TOPLANTIYA ÜLKEMİZ TARAFINDAN KATILIM SAĞLANMAKTA"

Kızıldeniz İttifakı'na ilişkin soru üzerine MSB'den yapılan açıklamada, Babülmendep Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu kurulmasına yönelik olarak Suudi Arabistan'ın daveti üzerine, 28 Temmuz'da Riyad'da teknik düzeyde, müteakiben 30 Temmuz'da Genelkurmay Başkanları seviyesinde toplantı gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Halihazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamları ile birlikte çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Bakanlık, Somali Silahlı Kuvvetleri personeline verilen eğitime ilişkin şu açıklamayı yaptı: