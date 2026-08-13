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10 Ağustos Pazartesi günü 467 kabul oyu ile TBMM'den geçen çerçeve yasanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı Heyeti ile bir araya gelecek. erdoğan bugün saat 16.00'da Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüşecek.

SON GÖRÜŞME 11 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İmralı Heyeti ile Erdoğan, son olarak 11 Şubat 2026'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, sürecin sürdürülmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiği belirtilirken, demokratikleşme ve özgürlükler başlıklarını da içeren yasal düzenlemelerin “gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla” çıkarılmasının önemine vurgu yapılmıştı.